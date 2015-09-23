۳۲هزار معلم وارد سیستم آموزش و پرورش می شود/احداث ۱۳۰۰ مدرسه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدزاده صبح چهارشنبه در مراسم بازگشایی مدارس لرستان با اشاره به اینکه امسال برای شروع تحصیلی جدید مشکلی نداشتیم، اظهار داشت: با حمایت های رهبر فرزانه انقلاب و پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی سال تحصیلی جدید با نشاط و آرامش آغاز شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین امسال تا کنون هزار و ۳۰۰ مدرسه با هشت هزار کلاس به آموزش و پرورش اضافه شده است، تصریح کرد: در واقع از ابتدای فروردین امسال روزانه ۴۴ کلاس درس به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شده است.

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش امسال در کنار اولیت های قبلی موضوع ساماندهی و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی را به عنوان اولویت کاری در دستور کار دارد، افزود: در دو سال گذشته ۶۰۰ هزار دانش آموز جدید به مجموعه آموزش پرورش اضافه شده است.

محمدزاده با اشاره به اینکه در دو سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش بازنشسته شده است، گفت: در این مدت هیچ نیروی انسانی جدیدی به مجموعه آموزش و پرورش اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه از همین محل بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در این وزرات خانه صورت گرفته است، تصریح کرد: سعی ما بر این است که این روند امسال نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی آینده ۲۷ هزار فارغ التحصیل معلم دانشگاهی داریم، اظهار داشت: همچنین پنج هزار نیروی انسانی لیسانس و فوق لیسانس مرتبط نیز برای سال تحصیلی آینده جذب می شوند.

محمدزاده یادآور شد: جمعا برای مهر سال ۹۵ تعداد ۳۲ هزار معلم تازه نفس وارد سیستم آموزش و پرورش می شود.