راه اندازي سامانه اطلاع رساني مسايل اجتماعي كلانشهرها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دبير كميسيون معاونان اجتماعي و فرهنگي شهرداريهاي كلان شهرهاي كشور با اشاره به يكسان بودن بسياري از مسايل و مشكلات مبتلا به شهرهاي بزرگ، افزود: متوليان امور فرهنگي و اجتماعي كلان شهرهاي مشهد، اصفهان، قم، اهواز، كرج، شيراز و تهران طي نشستي يك روزه در مشهد مقدس، پيرامون موضوعاتي اعم از امور اجتماعي (سلامت اجتماعي و...)، تهيه و تدوين طرح جامع مراسم و مناسبت هاي ملي ، آموزش هاي شهروندي ، طرح تفريح و تفرج با رويكرد اسلامي ، ايجاد سامانه اطلاع رساني امور اجتماعي كلانشهرها و... به تبادل نظر پرداختند.

احمد نوريان اضافه كرد: در اين نشست همچنين معاونت هاي اجتماعي برخي از كلان شهرها موظف به پيگيري و ارايه سياست ها و برنامه هاي راهبردي ، جهت بررسي چگونگي طرح هاي پيشنهادي يازدهمين نشست (طرح تفريح و تفرج با رويكرد اسلامي ، راه اندازي سامانه اطلاع رساني ، آموزش شهروندي و...) طي جلسه بعدي در اصفهان شده اند.

معاون اجتماعي شهرداري تهران در پايان ، تقويت و ارتقاي جايگاه مهندسي فرهنگي - اجتماعي را در برنامه هاي مديريت شهري از مهمترين اهداف اين كميسيون بر شمرد و تصريح كرد: در اين همايش معاونان اجتماعي به تبادل تجربيات در زمينه امور فرهگني و اجتماعي پرداخته و در نهايت مقرر شد طرح ها و توليدات مشترك اجتماعي و فرهنگي اين كميسيون به صورت يكنواخت تمام كلان شهرها را كه حدود 40 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده اند - تحت پوشش قرار دهد.