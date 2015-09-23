به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در کنفرانسی خبری در مسکو پایتخت روسیه تاکید کرد: ایران با همکاری روسیه همه توان خود را برای حل بحران سوریه به کار خواهد گرفت.

وی افزود: بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز باید به عنوان بخشی از راه حل سیاسی در آینده سوریه باقی بماند.

امیر عبدالهیان همچنین به رژیم صهیونیستی هشدار داد دست از تجاوزهای خود به مسجد الاقصی و حقوق شهروندان فلسطینی بردارد.

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اقدامات مهمی که ایران و روسیه برای حل بحران سوریه به کار خواهند بست، افزود: دو کشور همه تلاشهای خود را به کار خواهند گرفت تا سوریه را از بحران کنونی خارج کنند .

وی ادامه داد: تهران و مسکو از اظهارات بشار اسد در زمینه بررسی همه مسائل در چارچوب مبارزه با تروریسم حمایت می کنند و ملت سوریه باید خود سرنوشت خود را در همه مراحل سیاسی تعیین کند.

عبداللهیان افزود: روسیه و ایران، سوریه را از بحران خارج خواهند کرد و بشار اسد نیز بخشی از راه حل خواهد بود .

معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد: از پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمینه تشکیل کمیته مشترک برای مبارزه با تروریسم استقبال می کنیم و آمادگی داریم این پیشنهاد را به اجرا درآوریم .

وی همچنین در زمینه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی خاطر نشان کرد : ایران رژیم اشغالگر صهیوینست را به رسمیت نمی شناسد و این رژیم را مسئول همه مشکلات در منطقه می داند.

معاون وزیر خارجه ایرانتصریح کرد: تهران و مسکو هرگونه تلاش برای یهودی سازی قدس و تقسیم آن چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی را نمی پذیرند.

وی ادامه داد : سیاستهای رژیم صهیونیستی به افزایش افراط گرایی و تروریسم در منطقه خواهد انجامید.