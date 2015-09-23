دشمنان جرات نمی کنند از موضع قدرت نظامی با ایران سخن بگویند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شفیعی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان دادگستری کرمان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا برای حراست از میهن اسلامی و اهداف و آرمان های عالیه خود جان خود را نثار کردند و امروز کمترین وظیفه ما در قبال آنها این است که اجازه ندهیم که آرمان های آنها کمرنگ شود.

وی با اشاره به اینکه همگان وظیفه دارند در مسیر شهدا حرکت کرده و راه آنها را ادامه دهند، افزود: اگر جانفشانی و ایثاگری های رزمندگان صورت نمی گرفت؛ امروز از چنین آسایش و امنیتی برخوردار نبودیم.

حجت الاسلام شفیعی هشت سال دفاع مقدس را کارنامه درخشان ملتی دانست که هیچ گاه تسلیم دشمنان نشدند و افزود: باید شهدا و رزمندگان را الگوی عملی خود قرار دهیم که عاشقانه و با ایمانی راسخ در برابر دشمنان ایستادگی کرده و از ارزش ها، تمامیت ارضی، شرف و عزت ایران اسلامی دفاع کردند.

وی ادامه داد: شهدا با نثار جان خود در راه انقلاب و ولایت به آزادگان جهان این پیام را دادند که در مکتب حسینی (ع) فداکاری و گذشت هنر مردان خداست.

حجت الاسلام شفیعی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ شهادت در جامعه ادامه داد: روحیه شهادت طلبی در رزمندگان ما موج می زد و همین امر سبب شده بود که دشمنان تاب تحمل ایران اسلامی را نداشته باشند.

وی ابراز داشت: آثار این ایثارگری ها به حدی بود که هم اکنون نیز با وجود گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس دشمنان همچنان از ایران هراس داشته و جرات نمی کنند که از موضع قدرت نظامی با ما سخن بگویند.

حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: باید پاسدار آرمان های شهدا باشیم و وظیفه سنگینی که در قبال شهدا بر عهده ماست را به خوبی انجام دهیم.