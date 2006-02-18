با برنامه ريزي منسجم به ليگ برتر صعود كرديم

رضا رهنما سرمربي بسكتبال تيم تام ايران خودرو درگفتگو با خبرنگار" مهر" دركرج ضمن بيان مطلب فوق افزود: فيناليست شدن تيم تام ايران خودروعجيب نبود و اگرغير ازاين بود تعجب برانگيزمي شد.

وي ادامه داد: بازيهاي حساسي را پشت سرگذاشتيم و تيم تام ايران خودرو با وجود اينكه تيم بسيارجوان وكم تجربه اي بود و اكثر بازيكنان تيم براي اولين بار ليگ را تجربه مي كردند، توانست با حسابگري و برنامه ريزي منسجم قهرماني اين دوره ازرقابتها را از آن خود كرده وبه ليگ برتر كشورصعود كند.

سرمربي اين تيم اظهارداشت: با حمايت خوب مالي از روال پيش بيني شده تيم خارج نشديم وتصميم داريم با برنامه ريزي جديد و قواعد خاص ليگ برتر، تيم را به مراحل بالاترصعود دهيم، ضمن اينكه تيمهاي ليگ برتر تيمهاي قدرتمندي هستند كه ازسوي اسپانسرها حمايت فوق العاده اي مي شوند و دربحث فني نيزبسيار قدرتمندانه عمل مي كنند.

رهنما خاطرنشان كرد:حضور دراين ليگ به همه ثابت كرد كه براي قهرمان شدن نيازبه بازيكنان مطرح وباتجربه نيست؛ بلكه تمام عوامل موجود دست در دست هم مي دهند تا يك تيم با انگيزه پيش رود وبه قهرماني برسد.

وي درخصوص حاشيه هاي موجود در تيمها تاكيد كرد: مهمترين اصلي كه تيمها را از مسيرخود خارج مي سازد، وجود حاشيه ها است كه برخي ها نيز با دامن زدن به اين حاشيه ها به اهداف خود مي رسند؛ اما خوشبختانه تيم ما ازهرگونه حاشيه وجوسازي مبرا بود وهمه افراد تيم هدفي جز قهرماني نداشتند.

سرمربي تيم تام ايران خودرو در رابطه با تغيير بازيكنان تيم در ليگ برترگفت: تحول عميقي درتيم نخواهيم داشت؛ اما سعي داريم از4 سهميه سوپر ليگ و2 بازيكن خارجي درليگ برتر، حداكثر استفاده را كنيم.

تيم تام ايران خودرو درليگ دسته يك بسكتبال كشور بازي مي كند وپس از پيروزي 71 بر59 مقابل تيم پيام ارتباطات زنجان مجوز حضوردر ليگ برتركشور را دريافت كرده است.