مشاهده ۲۰ هزار قطعه پرنده در تالاب بین المللی درگه سنگی نقده

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تالاب بین المللی درگه سنگی در سالهای قبل از دهه ۸۰ به دلیل پرآب بودن دارای تنوع و تعداد قابل توجهی پرندگان و حیات وحش بود افزود: متاسفانه از دهه ۸۰ با بروز خشکسالی و برخی مشکلات این تالاب نیز با بحران کم آبی مواجه و رفته رفته تعداد پرندگان وحی‌ات وحش آن نیز کاهش یافت.

وی ادامه داد: ادامه این روند موجب شده بود تالاب درگه سنگی نقده با بحران جدی مواجه باشد که در این راستا امسال برای رفع این مشکل اقدامات احیا از جمله لایروبی ۱۵ کیلومتر از انهار منتهی آن انجام و به صورت بهینه آبگیری شد.

یوسفی اضافه کرد: با آبگیری بهینه و افزایش پهنه آبی تالاب شاهد حضور بیش از ۲۰ هزار قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی در این تالاب هستیم که جلوه زیبایی به این تالاب بین المللی بخشیده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر حیات و حش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تالاب درگه سنگی از تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه به شمار می‌رود عنوان کرد: به دلیل شرایط بحرانی دریاچه ارومیه در حال حاضر پرندگان و برخی از حیات وحش مجبور به حضور در تالاب‌های اقماری هستند.

وی گفت: براساس بررسی‌های بعمل آمده بیش از ۴۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در این تالاب شناسایی شده که بیشتر شامل انواع مرغابی، فلامینگو، کشیم، چنگر، اگرت سفید، حواصیل خاکستری، لک لک سفید، عقاب تالابی، چوپ پا و ... است.

یوسفی وجود فلامینگوهای نابالغ در بین پرندگان مشاهده شده نشان گر این است که خوشبختانه این گونه هنوز در پارک ملی دریاچه ارومیه اقدام به جوجه آوری می‌کنند.

تالاب درگه سنگی به مساحت ۷۳۵ هکتار در یک کیلومتری سه راهی محمدیار واقع شده و به همراه تالاب‌های یادگار لو و حسنلو از تالاب‌های بین المللی شهرستان نقده و جزو سایت رامسر است.