۶ مرکز رشد علوم انسانی در کشور فعال شد

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی گفت: حوزه علوم انسانی برای وزارت علوم از جایگاه بالایی برخوردار است. دلیل آن هم این است که حدود ۴۶ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی است.

وی ادامه داد: اگر حوزه علوم انسانی در تولید مقالات علمی، پژوهش و فناوری فعال باشد، معنی آن این است که ظرفیت کشور دو برابر می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم یادآورشد: سال گذشته و امسال جلسات متعددی برای هماهنگی مراکز پژوهش و حوزه های پژوهشی علوم انسانی داشتیم که منجر به تشکیل «شورای توسعه پژوهش و فناوری» با ریاست وزیر علوم شد، آیین نامه آن تصویب و ابلاغ شده و همچنین احکام اعضا این شورا نیز ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: شورای توسعه پژوهش و فناوری مباحث مربوط به علوم انسانی و توسعه پژوهش دراین حوزه را مرحله به مرحله ساماندهی می کند.

احمدی یادآورشد: درحال حاضر ۶ مراکز رشد علوم انسانی در سطح کشور فعال است که فارغ التحصیلان علوم انسانی می‌توانند همراه سایر رشته‌ها شرکت راه اندازی کرده و در این مراکز رشد فعال شوند.