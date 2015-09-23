پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران بر ژاپن/ آغازی خوب برای المپیکی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در بیست و هشتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا را از ساعت ۱۰ امروز چهارشنبه در سالن سوشیال ورک شهر چانگشا مقابل تیم ملی ژاپن برگزار کرد و طی آن به برتری ۸۶ بر ۴۸ دست یافت.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و ژاپن به شرح زیر است:

*ایران ۸۶ – ژاپن ۴۸

(۱۵ بر ۱۱)، (۲۲ بر ۱۱)، (۲۱ بر ۱۴)، (۲۸ بر ۱۲)

درک باورمن، سرمربی تیم ملی بسکتبال برای آغاز دیدار امروز برابر ژاپن صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، حامد آفاق، مهدی کامرانی و اوشین ساهاکیان را به عنوان ترکیب اولیه تیم وارد زمین کرد اما در طول کوارتر نخست با جابه جایی‌های متوالی و تغییرات گروهی سعی داشت تیم را به شرایط بهتری برساند.

در جریان کوارتر نخست و به خصوص دقایق آغازین بازی، بازیکنان دو تیم بیشتر وقت بازی را به ارزیابی یکدیگر اختصاص دادند اما هرگاه ملی‌پوشان ایران با کارگروهی و بازی پیرامونی به زیر سبد ژاپن می‌رسیدند، صاحب امتیاز می‌شدند. البته بعضا شاگردان باورمن فرصت استفاده از توپ‌های زیر سبد را به راحتی از دست می‌دادند و گاهی هم پاس‌های کم سرعت، کوتاه و ناقص آنها فرصت امتیازآوری را در اختیار بازیکنان حریف قرار می‌داد اما در نهایت کوارتر نخست با برتری ۱۵ بر ۱۱ ایران تمام شد.

کوارتر دوم با پرتاب سه امتیاز محمد جمشیدی آغاز شد. این پرتاب اختلاف امتیازی بهتری را با حریف ژاپنی ایجاد کرد. کوارتر دوم در نهایت با برتری ۲۲ بر ۱۱ ایران تمام شد در حالیکه ملی‌پوشان ایران در این کوارتر همچون کوارتر نخست پرتاب‌های خیلی مثرثمری نداشتند اگرچه بعضا با نفوذ به زیر سبد و یا پرتاب‌‌های آزاد صاحب امتیاز شدند. در این کوارتر ژاپنی‌ها با نفوذ به عمق دفاع ایران سعی داشتند موقعیت امتیازآوری برای خود مهیا کنند اما دفاع بلند و مستحکم ایران کمتر اجازه این کار را به آنها داد. ژاپنی‌ها در دو سه دقیقه پایانی کوارتر دوم تا حد محسوسی از کار گروهی خارج شده و برای امتیازآوری به مهارت‌های فردی روی آوردند اما در نهایت این کوارتر را هم واگذار کردند.

تیم ملی بسکتبال ایران در طول کوارتر سوم برتری که در پایان نیمه نخست بازی به دست آورده بود را حفظ کرد. تیم ایران در طول این کوارتر با نفوذ به عمق دفاع حریف و رسیدن به زیر سبد ژاپنی‎ها به مراتب موقعیت‎های گلزنی بیشتری نسبت به ژاپنی‎ها برای خود ایجاد کردند و اینگونه توانستند در این کوارتر صاحب ۲۱ امتیاز شوند در حالیکه ژاپنی‎ها فقط ۱۴ امتیاز گرفتند.

با رقم خوردن نتیجه ۵۸ بر ۳۶ در پایان کوارتر سوم، بازیکنان هر دو تیم بسکتبال کوارتر چهارم را با حساسیت کمتر و کم انگیزه تر از سه کوارتر دیگر آغاز کرد. در این کوارتر ژاپنی‎ها بیشتر به دنبال این بودند که کمتر گل بخورند و بازیکنان ایران هم با دقت بیشتر به دنبال استفاده از موقعیت‎های ایجاد شده بودند اما در مجموع ضعف‎های تیم ملی در پرتاب‎های پیرامونی و حتی استفاده از پرتاب‎های سه امتیازی در این کوارتر هم محسوس بود با همه اینها برتری کلی بسکتبال ایران در کوارتر چهارم دیدار برابر ژاپن هم به این تیم دیکته شد در حالیکه در این کوارتر سرمربی تیم ملی بیشتر به بازیکنان خارج از ترکیب اولیه بازی فرصت حضور در زمین داد. حتی اصغرکاردوست که در کوارترهای اول تا سوم هرگز فرصت بازی پیدا نکرده بود هم در این کوارتر به زمین آمد.

ژاپنی‌ها که از تغییر نتیجه مقابل ایران کاملا ناامید شده بودند، به خصوص در دقایق پایانی کوارتر چهارم کاملا بی انگیزه بازی کردند طوریکه جریان بازی بیشتر شبیه بازی تمرینی شده بود. این کوارتر در نهایت ۲۸ بر ۱۲ به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید تا ایران برنده ۸۶ بر ۴۸دیدار برابر ژاپن در روز نخست بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا شود.