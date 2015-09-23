۱۰۰۰ میلیارد ریال در صنعت آب استان سمنان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی اظهار داشت: با توجه به مهم بودن بحث تامین آب برای استان سمنان یک هزار میلیارد ریال در صنعت آب سرمایه گذاری شده است که در این راستا ۹۸ درصد این سرمایه گذاری از منابع و اعتبارات غیر دولتی است.

وی با بیان اینکه در بخش تامین آب، انتقال آب از دریای خزر مطرح است، افزود : کار مطالعاتی این طرح به اتمام رسیده و در این خصوص خود وزارت نیرو از موافقان طرح است.

استاندار سمنان همچنین افزود: دیگر برنامه های انتقال آب چون خلیج فارس هم در دستور کار قرار دارد و مطالعات آبهای ژرف نیز از جمله مواردی است که مورد مطالعه قرار دادیم و انتقال آب از حوزه به حوزه نیز از دیگر موضوعات در حال مطالعه و بررسی است که این سه گزینه هر کدام را بتوانیم به نتیجه برسانیم آن را عملیاتی خواهیم کرد.

وکیلی همچنین در خاتمه بر مدیریت مصرف بعنوان یک راهکار صرفه جویی در خصوص آب تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه ها برای حل مشکل کم آبی در استان اجرای مدیریت بهینه مصرف آن خصوصا در عرصه بخش کشاورزی است که با صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع محدود می توانیم گام های موثری برداریم.