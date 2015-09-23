افزایش ۱۵ درصدی بار ترافیکی پایتخت/ تصادف فوتی و جرحی نداشتیم

سرهنگ عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش كلیه نیروهای راهور تهران همزان با نخستین روز بازگشایی مهر ماه گفت: بر اساس برآوردها ترافیك معابر داخلی و بزرگراهی حدود ۱۵ درصد در نخستین روز سال تحصیلی جدید افزایش داشته است.

وی با اشاره به سنگین بودن بار ترافیك بزرگراهی در ساعات صبح امروز تاكید كرد: بار ترافیک صبحگاهی اولین روز مهر ماه از ساعت ۶:۳۰ آغاز شد و تا ساعت ۸ ادامه داشت.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینكه پیک ترافیک صبحگاهی از ساعت ۷ تا ۸ بوده است، خاطرنشان كرد: تا لحظه مخابره این خبر خوشبختانه هیچ تصادف فوتی یا جرحی در پایتخت در نخستین روز مهر ماه نداشتیم.

وی با اشاره به اینكه برابر دستور رئیس پلیس راهور ناجا طرح ویژه ترافیكی بازگشایی مدارس تا ۱۵ مهر ادامه دارد، خاطرنشان كرد: پیش بینی می شود با توجه به تعطیلات پیش رو در روز شنبه با بار ترافیكی بیشتری رو به رو باشیم.

سرهنگ عابدی به برپایی مراسم دعای عرفه اشاره و خاطرنشان كرد: بر این اساس پیش بینی می شود در ساعات بعدازظهر به خصوص در مناطق مركزی تهران بار ترافیكی قابل توجهی داشته باشیم كه در این خصوص نیز برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم صورت گرفته است.