حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت اسپانسر باشگاه پرسپولیس گفت: فعلا خبر جدیدی در این رابطه نیست. ما همانند گذشته در حال بررسی گزینههای مورد نظر را هستیم تا بهترین انتخاب را در این باره داشته باشیم.
وی در خصوص اینکه گفته میشود پرسپولیس با یک شرکت به توافق نهایی رسیده، اظهار داشت: چندین متقاضی برای اسپانسری باشگاه حضور دارند که با یکی از این شرکتها مذاکرات جدیتری صورت گرفته است. اما ما باید روی قراردادی که میبندیم، دقت داشته باشیم. زیرا مفاد قرارداد و نحوه صحیح تنظیم قرارداد مهمترین مساله در رابطه با اسپانسرینیگ است تا باشگاه در این باره متضرر نشود. زیرا ما تا الان به اندازه کافی وقت را از دست دادهایم و در حال حاضر باید بهترین انتخاب را داشته باشیم.
سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با اینکه گفته میشود کاشانی به علت اختلاف نظر با یکی از اعضای هیات مدیره در جلسات غایب است، تصریح کرد: اصلا چنین مسالهای صحت ندارد. زیرا جعفر کاشانی به علت کارهای شخصیاش در جلسات اخیر غایب بود. اما او در سایر روزها در باشگاه حضور دارد و پیگیر کارها است. ما هم از آنچه در جلسات هیات مدیره میگذرد او را با خبر میکنیم و گزارش جلسه را به او ارائه میکنیم.
عبدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سفر زادمهر به آمریکا، آیا قرار است جلسات هیات مدیره تنها با حضور سه تن از اعضا برگزار شود، گفت: ما در هیات مدیره 5 نفر هستیم و طبق آیین نامه اگر اکثریت افراد در نشست حضور داشته باشند، جلسه رسمیت دارد. فکر نمیکنم از این نظر به مشکل بر بخوریم.
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