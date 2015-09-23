شرکت ۴۰۰ مهمان در مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی نور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این جشنواره سوم مهرماه در سالن ورزشی ابن سینا همدان برگزار می شود، اظهار داشت: همدان ازسوم تا هشتم مهرماه میزبان یک رویداد فرهنگی در سطح بین المللی است.

وی عنوان کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان با حضور ۴۰۰ مهمانان داخلی و خارجی و ۴ هزار نفر از مردم برگزار خواهد شد.

وی درادامه سخنانش با بیان اینکه تدابیر مختلف امنیتی، انتظامی، پزشکی، حمل و نقل، برق، آب و غیره برای برگزاری این جشنواره در همدان انجام شده است، بیان داشت: در این میان بیمارستان بعثت همدان به عنوان بیمارستان معین در آماده باش کامل است.

مرادی نوربا اشاره به اینکه هتل باباطاهر، مهمانسرای ورزش، هتل بوعلی، هتل آزادی و تالار معلم نیز محل استقرار مهمانان جشنواره خواهد بود، بیان داشت: مراسم ویژه استقبال از مهمانان جشنواره روز سوم مهرماه در آرامگاه باباطاهر با حضور ۵۰ نوجوان برگزار می شود.

مسئول کمیته پشتیبانی و تشریفات بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان در ادامه سخنان خود افزود: علاوه بر این یک مراسم نمادین، استقبال از مهمانان جشنواره را نیز در آرامگاه بوعلی سینا همدان خواهیم داشت که برنامه‌های ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده است.

مرادی نور از بازدید مهمانان جشنواره از مراکز فرهنگی و توریستی همدان خبر داد و گفت: از جمله برنامه‌های کمیته تشریفات بازدید از گنج نامه، غارعلیصدر و تپه هگمتانه برای مهمانان جشنواره است.

وی اظهار داشت: بازدید از روستای هدف گردشگری ورکانه همدان نیز برنامه ریزی شده و اجرای مراسم سنتی اسب سواری و کوسه گلین را دراین روستا برگزار خواهیم کرد.

وی ضمن تشکر از اداره ها و ارگان‌هایی که با همکاری در برگزاری این جشنواره، همدان را به عنوان یک استان فرهنگی و مهمان نواز معرفی می‌کنند، گفت: امیدورایم همچنان که کار‌ها به بهترین شکل انجام شده، در طول جشنواره نیز بدون دغدغه خاطر کارها پیش رود.