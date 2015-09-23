به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «تمام قد» شبکه رادیویی تهران جمعه ها از ساعت ۲۲:۳۰ به مدت یک ساعت با دعوت از چهره های برجسته و ماندگار فرهنگی، هنری، اجتماعی و... همراه شنوندگان خواهد بود.

نوشین رهگذر تهیه کننده برنامه «تمام قد» با اعلام این خبر گفت: مهمان این هفته برنامه «تمام قد» محمود تولایی رییس انجمن ژنتیک ایران است. سعید بارانی مجری این برنامه با او درباره دشواری‌های تشخیص هویت شهدا، اولین شهدایی که هویت آنها احراز شد و مهم ترین اقدامات و خدماتشان گفتگو می کند.

وی افزود: توفیق وی در تشخیص هویت شهدای گمنام و صحبت هایی از شیوه کارشان در تشخیص هویت شهدای غواص یا خاطره جالب توجهی که از روند تشخیص هویت شهدا دارند، محور گفتگوهای برنامه «تمام قد» از رادیو تهران است.

محمود تولایی، رییس مرکز ژنتیک نور، رییس انجمن ژنتیک ایران و عضو هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران است. وی متولد سال ۱۳۴۲ در اصفهان و دارای مدرک دکترای تخصصی بیوتکنولوژی از دانشگاه انستیتو پاستور فرانسه است. تولایی که سابقه حضور در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس را به عنوان امدادگر پدافند ش. م . ر (عملیات شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیوی) دارد در طول تحصیل در تهران، تحقیقات و پژوهش در زمینه ژنتیک و علوم پایه و پزشکی را ادامه داد.

یکی از مهم ترین اقدامات و خدمات تولایی، توفیق وی در تشخیص هویت شهدای گمنام است که اکنون یک تیم پزشکی به ریاست وی در مرکز ژنتیک نور در حال بررسی و تشخیص هویت شهدای غواص و خط‌شکن تازه تفحص شده هستند.

علاقمندان می توانند این برنامه را روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز بشنوند.