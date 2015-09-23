چهاردهمین اثر ناملموس یزد در فهرست ملی به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد محمدرضا دهقان مهرجردی در این خصوص گفت: تاکنون سیزده اثر از صنایع دستی یزد در فهرست آثار ناملموس ثبت ملی شده‌ و کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس مورخ بیست و پنجم شهریورماه سال جاری، کاربافی میبد نیز به عنوان چهاردهمین اثر این استان به ثبت رسید.

سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل افزود: کاربافی به شکل‌های مختلفی در سراسر استان (مثلاً در اردکان به عنوان حوله بافی) کار می شود. شال، بقچه (تکه دوزی)، روسری و سفره نیز از انواع دیگر کاربافی در یزد هستند که هرکدام به صورت جداگانه قابلیت ثبت شدن را دارند و امید است با تلاش کارشناسان این حوزه روند ثبت این آثار در فهرست میراث ملی کشور به نحو احسن طی شود.

وی رشته کاربافی میبد را از جمله رشته های نساجی سنتی استان یزد برشمرد و عنوان کرد: این هنر در یزد قدمتی طولانی دارد که در قدیم الایام مواد اولیه هم آن که نخ پنبه‌ای است در استان یزد تولید می شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این رشته کهن در شهر میبد برای مدتی منسوخ شده بود که در طول یکسال گذشته با تلاش میراث فرهنگی احیا شده و اکنون بیش از دویست دستگاه تولید کاربافی در استان مشغول به کار است.

دهقان خاطرنشان ساخت: پروژه کاربافی میبد توسط پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد تهیه و با همکاری این معاونت و واحد ثبت آثار استان به ثبت رسید.

سرپرست معاونت صنایع دستی اظهار داشت: پیشنهاد ثبت این اثر ناملموس در کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس مطرح و پس از بررسي پرونده و مدارک پيوست، اعضای شوراي ملي راي نهايي خود را با اکثريت آراء در خصوص ثبت آن در فهرست آثار ملي اعلام کردند.

دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، بر اساس شرح وظایف ابلاغی و در اجرای مفاد کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو (۲۰۰۳) در اجرای مفاد آئین نامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور متولی تدوین دستورالعمل و بخشنامه در خصوص پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شامل: شناسایی و تعیین مصادیق میراث در ایران، مستندسازی و سیاهه برداری، اقدامات لازم جهت حفظ میراث ازجمله ثبت ملی آن، معرفی منتخب آثار ثبت و تأیید شده به یونسکو جهت ثبت جهانی در فهرستهای بین‌المللی، احیا و معرفی و توسعه و ترویج این عناصر است.