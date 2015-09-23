مقابل سپاهان بازنده نخواهیم بود/ به فکر شکایت از استقلال نیستم

هاشم بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: فردا مقابل سپاهان یک بازی سخت را خواهیم داشت و با تمرینات خوبی که در طول هفته انجام داده ایم، به دنبال این هستیم تا بتوانیم ۳ امتیاز این بازی را از آنِ خود کنیم.

هافبک صبای قم تاکید کرد: درست است که سپاهان تیم خوبی است و نتایج خوبی تا این هفته کسب کرده، اما ما حریف دست و پا بسته‌ای نخواهیم بود و با توجه به شناختی که از نقاط ضعف سپاهان داریم، تنها به کسب ۳ امتیاز فکر می کنیم.

وی در خصوص حذف صبا از جام حذفی نیز عنوان کرد: در حذفی بدشانس بودیم و بازی ای را که می توانستیم برنده از زمین خارج شویم با اشتباهاتمان از دست دادیم و نتوانستیم به دور بعد صعود کنیم.

بیک‌زاده در خصوص شناخت از تیم سپاهان نیز گفت: با توجه به اینکه ۶ هفته از لیگ گذشته است، تقریبا تمامی تیم ها بر روی یکدیگر شناخت دارند و ما هم تیم سپاهان را کاملا می‌شناسیم و به نقاط قوت و ضعف این تیم آشنا هستیم و سپاهان از همین شرایط برخوردار است و آنها نیز از ما شناخت کافی دارند.

هافبک صبای قم در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلی لیگ به نفع این تیم خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: برای ما که دیرتر از برخی تیم ها تمریناتمان را شروع کردیم، مفید است و کادر فنی ما می‎تواند از این تعطیلی ناخواسته بهترین استفاده را برده و با تمرینات خوبی که انجام می دهیم به هماهنگی بیشتری دست پیدا کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا مطالباتش را از باشگاه استقلال دریافت کرده یا خیر؟ توضیح داد: متاسفانه هنوز این مشکل پابرجا است و من چندین بار به باشگاه مراجعه کردم، اما مسئولان باشگاه مرتبا وعده وعیدهای پوچ می دهد و زمانی را برای پرداخت مطالبات من معین نمی‌کنند.

بیک‌زاده در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا بابت طلبت از استقلال شکایت خواهی کرد یا خیر؟ اذعان کرد: فعلا به فکر شکایت نیستم و امیدوارم این مشکل دوستانه حل شود.