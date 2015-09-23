زنگ مهر در ۲۱۴۶ مدرسه خراسان جنوبی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در جشن مهر و دانش که با حضور مسئولان استان در دبیرستان امالبنین بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: امروز ۱۴۳ هزار و ۹۰۷ دانشآموز در شش مقطع تحصیلی پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه عمومی، کاردانش و استثنایی به سر کلاس درس رفتند.
محمدحسن سعیدی بابیان اینکه امسال دو هزار و ۱۴۶ آموزشگاه میزبان دانشآموزان خواهند بود، بیان کرد: تعداد هفت هزار و ۵۸۸ کلاس درس برای استقبال از دانشآموزان آمادهشده است.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۹ هزار معلم وظیفه تعلیم و تربیت دانشآموزان استان را بر عهده خواهند داشت که از این تعداد سه هزار و ۹۰۰ نفر مرد و پنج هزار و ۱۵۷ نفر زن خواهند بودند.
افزایش ۱.۶۲ درصدی دانشآموزان ابتدایی
معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش خراسان جنوبی از افزایش ۱.۶۲ درصدی دانشآموزان ابتدایی در سال تحصیلی جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال بیش از نیمی از دانشآموزان یعنی حدود ۸۰ هزار نفر ابتدایی هستند.
سعیدی تعداد دانشآموزان پایه هفتم را نیز حدود ۱۱ هزار نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد در ۳۳۵ آموزشگاه تحصیل میکنند.
وی با اشاره به تحصیل ۳۳ هزار دانشآموز در مقطع متوسطه اول بیان داشت: با استقرار نظام جدید آموزشی این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۱ هزار نفر افزایش داشته است.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش خراسان جنوبی بابیان اینکه در سالهای اخیر دغدغههای دانشآموزان در ابتدای سال تحصیلی به حداقل رسیده است، عنوان داشت: پروژه مهر یکی از پروژههای مهمی است که از اردیبهشتماه کار خود را آغاز کرده است.
سعیدی با اشاره به اینکه آماده شدن شرایط برای مهر یکی از وظایفی است که ادارات آموزشوپرورش استان حدود شش ماه زمان صرف آن کردهاند، اضافه کرد: در طول این مدت ساعتها کار کارشناسی انجامشده تا شرایط برای استقبال از مهر آماده شود.
دانش به معنای بیدار کردن فطرت درونی هر انسان است
وی با تأکید بر اینکه دانش تنها به معنی آموختههای کتابی نیست، عنوان داشت: دانش به معنای بیدار کردن فطرت درونی هر انسان است که یا بهصورت برنامههای آموزشوپرورش و یا توسط معلمان آموزش داده میشود.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش خراسان جنوبی به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: هشت سال دفاع مقدس در شرایط ناجوانمردانهای که ایران هیچ نیروی مسلحی نداشت بر ما تحمیل شد.
سعیدی بابیان اینکه در ابتدای جنگ از ارتش و سپاه خبری نبود بیان کرد: در چنین موقعیتی باید مظلومیت بسیجیانی را یادآور شد که برای نگهداری حتی یک کوچه خون خود را بر زمین ریختند و نشان دادند که مرزهای خود را با دادن خون خود نگه میدارند.
قائممقام نمایندگی ولیفقیه در خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار کرد: تمام آموزشهای ما زمانی به ثمر میرسد که مبتنی بر فطرت باشد.
آموزشوپرورش باید تفکر خلاق به جامعه تحویل دهد
حجتالاسلام محمدعلی رضایی با تأکید بر اینکه تمام انبیای الهی ابتدا خودشان شکوفا شده بودند و بعد می خواستند دیگران را شکوفا کنند، عنوان داشت: اکنون نیز مسئولیت معلمان این است که باید اول خودشان شکوفا شوند.
وی بابیان اینکه آموزشوپرورش باید انسان متفکر خلاق را به جامعه تحویل دهد، افزود: متأسفانه در حال حاضر در مدارس مانند یک سی دی مطلب روی ذهن دانشآموزان ریخته میشود بدون اینکه تفکر خلاق در آنها ایجاد شود.
امامجمعه بیرجند تأکید کرد: معلمان باید دانشآموزان را آزاده و هوشمند بار بیاورند.
مدیر آموزشوپرورش بیرجند نیز در این مراسم به آمادهسازی مدارس برای استقبال از مهر اشاره کرد و گفت: برای تحقق این امر در قالب طرح مهر حدود شش ماه زمان صرف شده است.
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