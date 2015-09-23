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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

گشایش نمایشگاه سازمان های محلی زنان روستایی درحاشیه دریاچه ارومیه

گشایش نمایشگاه سازمان های محلی زنان روستایی درحاشیه دریاچه ارومیه

در راستای حمایت از تشکیل سازمان های محلی زنان روستایی و روش های توسعه مشارکتی ، ده روستای دیگر به جمع مشارکت کنندگان توسعه پایدار پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تشکیل سازمان های محلی زنان روستایی و روش های توسعه مشارکتی که از سال ۱۳۹۳ با حمایت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سطح استان آذربایجان غربی آغاز شده ، ۱۰ روستای دیگر با حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه ، با تشکیل این سازمان ها ی محلی به جمع مشارکت کنندگان برای رسیدن به توسعه پایدار پیوستند.

سازمان های محلی گمیجی و شور دنیز که به تازگی تشکیل گردیده اند با تلاش اعضای فعال آنها موفق به افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی خویش شدند.در این مراسم در مسجد روستای کشتیبان برگزار شد.

 بهادری نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان، سید قریشی سرپرست اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست و برخی از مسئولین محلی حضور داشتند، ابتدا نماینده شورای اسلامی روستا گزارشی از وضعیت روستا ارائه کرد.سپس قریشی به نمایندگی از اداره کل حفاظت محیط زیست در زمینه حمایت از سازمان های محلی زنان و نحوه همکاری این سازمان ها با مسئولین مطالی را ارائه کرد.

در ادامه نماینده سازمان های محلی زنان گزارشی از نحوه شکل گیری و فعالیت سازمان گمیجی و شور دنیز ارائه کرد.

در پایان مراسم نمایشگاه دائمی سازمان های محلی روستای کشتیبان با حضور مسئولین و نمایندگان شورای اسلامی روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.

کد مطلب 2922771

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