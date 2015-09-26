تشکیل ستاد امنیت انتخابات/مقابل تحرکات تروریستی آمادگی کامل داریم

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه تمهیدات سیاسی برای استقبال از انتخابات در استان کردستان در نظر گرفتید، اظهار کرد: ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات تشکیل شده که ابعاد مختلفی دارند و هرکدام اقدامات و وظایفی را انجام میدهند.
وی افزود: یکی از برنامههای ما ترغیب و تشویق همه جریانات سیاسی برای حضور فعال در انتخابات است تا رقابتی ایجاد شود که مشارکت حداکثری را محقق کند. فکر میکنم در استان کردستان انتخاباتی همراه با رقابتی سالم و مشارکتی حداکثری شاهد باشیم.
زاهدی تاکید کرد: استان کردستان سابقه انتخابات تنشزا ندارد، یعنی مردم در عین رقابت، قواعد بازی را رعایت میکنند.
استاندار کردستان گفت: رقابت انتخاباتی در استان کردستان بیشتر حول افراد در حوزههای انتخابیه میچرخد و کمتر رنگهای قومیتی به خود میگیرد، یعنی کاندیداهای شهرستان با یکدیگر رقابت میکنند.
وی افزود: در این استان سه حوزه انتخابیه دارای دو شهرستان است که یک نماینده دارد و یک حوزه انتخابیه هم دارای سه شهرستان است که دو نماینده دارد و به عنوان مثال کاندیداهای این سه شهرستان با یکدیگر رقابت شهرستانی میکنند.
زاهدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکردهای قومیتی در استان کردستان در موضوع انتخابات تا چه اندازه در روند انتخابات تاثیرگذار است؟، تصریح کرد: شاید یک تمایلات قومیتی و مذهبی در استان کردستان میان مردم وجود داشته باشد، اما خیلی بروز نمییابد و تاکنون این موضوع به یک رقابت تنشزا تبدیل نشده است. بسیار اتفاق افتاده که یک سنی به شیعه و یک شیعه به سنی در انتخابات رای داده داده است.
استاندار کردستان در پاسخ به سئوالی در خصوص تمهیدات حفظ امنیت انتخابات، گفت: امروز پیشبینیهایی برای امنیت انتخابات انجام شده است. به هر حال ما از مقاطع و دورههای گذشته اتفاقات مختلف ضدامنیتی از سوی برخی گروهها را شاهد بودیم، ولی خوشبختانه آنها تاکنون نتوانستهاند دست به کاری بزنند.
وی تصریح کرد: این گروهها برای اقدامات ضدامنیتی تلاش میکنند ولی تا به حال موفق به تحقق اهدافشان نشدهاند.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: جریانات معاند همیشه سعی دارند تحرکاتی داشته باشند و قطعا برای انتخابات هم برنامههایی خواهند داشت، اما ما آمادگی کامل برای مقابله با آنها داریم و پیشبینیهایی در این زمینه انجام دادهایم.
زاهدی با بیان اینکه معمولا تحرکات ضدامنیتی در مرزهای ما وجود دارد، اظهار کرد: بیشتر این اقدامات توسط پژاک انجام میشود و گروههای دیگر تروریستی فعالیت کمتری در تحرکات مرزی دارند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تحرکات ضدامنیتی گروههای تروریستی در مرزهای ایران متاثر از تحولات عراق است یا خیر، تصریح کرد: خیر، این گروهها ممکن است از شرایط موجود در عراق استفاده کنند اما در مجموع اهداف خود را دنبال میکنند.
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