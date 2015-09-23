نمایش «شام آخر» به خلبان دوران دفاع مقدس تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شام آخر» تاکنون پانزده شب از اجرای خود را در سالن البرز پردیس کوروش پشت سر گذاشته است. عارف لرستانی کارگردان این اثر شب گذشته ۳۱ شهریور ماه اجرای نمایش را در حضور جمعی از هنرمندان و تماشاگران در عرصه هنر به محمد مطیع و در عرصه دفاع مقدس به محسن دوکوشکانی از خلبانان هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تقدیم کرد.

نمایش «شام آخر» تاکنون میزبان هنرمندانی چون امیر علی دانایی، حمیدرضا پگاه، مهران غفوریان، رضا یزدانی، سام نوری، حسین سهیلی زاده، علی مسعودی، فرمان فتحعلیان، حامد آهنگی، شیرین ایزدی، پوپک مظفری، فتانه ملک محمدی، فرهاد شریفی، محمد خرمی، شیما محمدی، شراره فرخ نژاد، هانیه ترکمان، پانته آ قاضیان، حمید خرم، یلدا عباسی، کیوان مقدم، امین محمدی، علی ظهوری و... بوده است.

نمایش کمدی «شام آخر» نوشته فرهاد آئیش است و تهیه کنندگی آن بر عهده محسن دوکوشکانی است.

در این نمایش بازیگرانی چون سعید امیرسلیمانی، سپند امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی، ماندانا سوری، سوزان عزیزی، عارف لرستانی، آزاده زارعی، مسعود قربانی و علی اوجی بازی می کنند.

نمایش «شام آخر» داستان زوجی است که در خانه ویلایی خود یک مهمانی را ترتیب می دهند و سه زوج دیگر را برای صرف شام دعوت می کنند اما از اواسط مهمانی به یکباره شخصیت دیگری وارد داستان شده و ماجرای مهمانی را تغییر می دهد.

سایر عوامل این نمایش نیز عبارتند از خسرو نقیبی بازنویسی متن، رضا سورتیجی خواننده و نوازننده گیتار، نازیار عمرانی دستیار کارگردان، سمیرا میس محمدی منشی صحنه، رضا خلیلی اجرای دکور، علی اکبری تدارکات، لیلی صدیق عکاس، سمیرامیس محمدی روابط عمومی و مشاور امور رسانه.

اجرای نمایش «شام آخر» از دوازدهم شهریور ماه در سالن البرز پردیس سینمایی کوروش آغاز شد و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد.