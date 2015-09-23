به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی، به آمار قبولی کنکور در سال تحصیلی ۹۴و ۹۵ اشاره کرد افزود: دختران در زمینه قبولی کنکور و حضور مرتب در مدارس بهتر از پسران هستند.

وی اظهار داشت: این امر نشان‌دهنده این است که بانوان احساس مسئولیت بیشتر و خوبی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان دانش آموزان را آینده‌سازان سرزمین ایران دانست و گفت: شما باید برای آینده کشور تصمیم بگیرید و در توسعه همه‌جانبه آن نقش آفرینی کنید.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: استقرار دینی و اقتصادی در کشور در مراکز آموزشی و دانشگاهی شکل می گیردکه در این راستا باید به این مراکز توجه ویژه شود.

وی افزود: دانش آموزان باید با تحصیل در سنگر علم و دانش در راستای استقلال کشور در همه حوزه‌ها تلاش کنند تا ما هیچ گونه اتکایی به کشورهای غربی به خصوص در حوزه اقتصادی نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به تقارن اول مهرماه با هفته دفاع مقدس گفت: ملت ایران در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه خوبی برای امام و انقلاب بودند.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس جوانان با رشادت‌ها و حضور در سنگر جهاد برنامه های شوم دشمن را در نطفه خفه کردند و امروز هم جوانان رسالت سنگینی را بر دوش دارند.

وی گفت: امروز دانش آموزان با حضور خود در سنگر علم و دانش استقلال و عزت ایران را باید تثبیت کنند.