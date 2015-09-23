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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

امام جمعه زنجان:

استحکام دینی و اقتصادی کشور در مراکز آموزشی شکل می‌گیرد

استحکام دینی و اقتصادی کشور در مراکز آموزشی شکل می‌گیرد

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: استحکام دینی و اقتصادی کشور در مراکز دانشگاهی و آموزشی شکل می‌گیرد، بنابراین باید به مراکز آموزشی توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی، به آمار قبولی کنکور در سال تحصیلی ۹۴و ۹۵ اشاره کرد افزود: دختران در زمینه قبولی کنکور و حضور مرتب در مدارس بهتر از پسران هستند.

وی اظهار داشت: این امر نشان‌دهنده این است که بانوان احساس مسئولیت بیشتر و خوبی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان دانش آموزان را آینده‌سازان سرزمین ایران دانست و گفت: شما باید برای آینده کشور تصمیم بگیرید و در توسعه همه‌جانبه آن نقش آفرینی کنید.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: استقرار دینی و اقتصادی در کشور در مراکز آموزشی و دانشگاهی شکل می گیردکه در این راستا باید به این مراکز توجه ویژه شود.

وی افزود: دانش آموزان باید با تحصیل در سنگر علم و دانش در راستای استقلال کشور در همه حوزه‌ها تلاش کنند تا ما هیچ گونه اتکایی به کشورهای غربی به خصوص در حوزه اقتصادی نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به تقارن اول مهرماه با هفته دفاع مقدس گفت: ملت ایران در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه خوبی برای امام و انقلاب بودند.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس جوانان با رشادت‌ها و حضور در سنگر جهاد برنامه های شوم دشمن را در نطفه خفه کردند و امروز هم جوانان رسالت سنگینی را بر دوش دارند.

وی گفت: امروز دانش آموزان  با حضور خود در سنگر علم و دانش استقلال و عزت ایران را باید تثبیت کنند. 

کد مطلب 2922783

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