زنگ آغاز سال تحصیلی در مورموری به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور فرماندار، مسئولان ادارات و نهادهای دولتی شهرستان، دانش آموزان آغاز سال تحصیلی جدید در شهر مورموری را جشن گرفتند.

مجید عسگری فرماندار آبدانان در نخستین روز تحصیلی دانش آموزان در شهرستان آبدانان گفت: دانش آموزان باید سعی کنند با همت مضاعف خود و تلاش والدین و معلمان به بهترین نحو ممکن از امکانات مدارس استفاده کنند و زمان تحصیل را بهترین فرصت برای علم آموزی خود بدانند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبدانان گفت: در سال تحصیلی جدید ۹ هزار دانش آموز آبدانانی در ۵۰۰ کلاس درس و در قالب ۱۱۲ واحد آموزشی مشغول تحصیل می شوند.

صفر رحمانی پور افزود: به دلیل زلزله سال گذشته شهرستان آبدانان تعدادی از مدارس شهرستان آبدانان خسارت دیدند که تا‌کنون تعداد ۷ واحد آموزشی در دست احداث و ۶ واحد آموزشی دیگر نیز مقاوم سازی می شوند.

قرائت شعر در وصف شهدا و هفته دفاع مقدس، اجرای گروه سرود و به صدا در‌ آمدن زنگ مهر و زنگ مقاومت از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.