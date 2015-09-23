به گزارش خبرگزاری مهر، علایی نوین، معاون سنجش و نایب رئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر وحدت رویه و هماهنگی تمام امور مربوط به شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص گفت: راه اندازی۳۱ دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص واحدهای استانی با سازماندهی ۹۳ نفر از همکاران و متخصصین سنجش، آموزش و دانش آموختگان برای انسجام درون سازمانی و تسریع در اجرای سیستماتیک ماموریت ها و اختیارات این شورا صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با راه اندازی ۳۱ دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص واحدهای استانی می توان کیفیت ارائه آموزش های مهارتی دانشگاه را ارتقا داد و تسهیلات لازم و ساختارمند برای حل مشکلات و مسایل آموزشی دانشجویان فراهم کرد.

معاون سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: پراکندگی مراکز آموزشی در سطح کشور از یک سو، تنوع و تعدد دوره های آموزش از سوی دیگر دانشگاه را به ایجاد نظامی سازمان یافته، هدفمند و شفاف برمی انگیزد که به کمک آن بتواند با همکاری واحدهای استانی و مراکز آموزشی با رویکرد تمرکز زدایی، خدمات آموزشی را به بهترین وجه ارائه کند.