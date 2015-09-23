به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، علیرضا شیروی در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی ایلام گفت: با توجه به ظرفیت ونفوذ بالای رسانه استانی وهمچنین جایگاه اثر گذار آن در بین مخاطبان، مسئولان جهاد کشاورزی می توانند ازاین فرصت مناسب برای توسعه کشاورزی دراستان ایلام استفاده کنند.

وی با اشاره به ارزش واهمیت بخش کشاورزی در جامعه گفت: توجه به بخش های مختلف کشاورزی دراستان با محوریت روستاها، توجه به امنیت غذایی، جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها،خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی وایجاد مزیت نسبی در محصولات غیر استراتژیک از جمله اهدافی است که در دستور کار برنامه های تولیدی برنامه سازان صداوسیمای مرکزایلام قرار دارد.

وی همچنین به راهکارهای رسانه ای افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی اشاره کردوگفت: امیدواریم با تلاش مسئولان جهاد کشاورزی و همچنین همکاری صداوسیمای مرکز ایلام مردم را بیش از پیش با فرهنگ کار وتلاش به ویژه در عرصه تولید محصولات کشاورزی آشنا کنیم.

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و حجت الاسلام چراغی نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ایلام وتعدادی از معاونین این سازمان در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت تولیدات کشاورزی در استان، برآمادگی کامل این سازمان برای همکاری و تعامل با صداوسیمای مرکز ایلام به منظور توسعه ورونق کشاورزی استان تاکید کردند.