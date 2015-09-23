۲۶۸ هزار دانش آموز کردستانی راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی صبح امروز چهارشنبه در مراسم بازگشایی مدارس در سنندج اظهار داشت: امسال در مدارس شهری و روستایی استان کردستان ۲۶۸ هزار دانش آموز راهی مدرسه می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی مقدمات برای بازگشایی مدارس در استان کردستان صورت گرفته و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد: تامین و تهیه مقدمات برای بازگشایی مدارس در استان کردستان از شش ماه قبل تاکنون آغاز شده است و در همین راستا در تمامی حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی نداریم.

وی با اشاره به توزیع کتاب های درسی در سطح مدارس و تحویل آنها به دانش آموزان گفت: در حوزه نقل و انتقال معلمان نیز در سال جاری اقدامات خوبی صورت گرفت و رضایت بخشی هم در این زمینه بالاست.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش پذیرش دانش آموزان کردستانی در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری های استاندار کردستان میزان پذیرش دانش آموزان در سال جاری در استان افزایش داشته است.

وی به سایر موفقیت های کسب شده از سوی آموزش و پرورش استان کردستان اشاره کرد و افزود: انتظار می رود که در سایه این موفقیت ها بتوانیم فضای مناسبی را برای تحصیل دانش آموزان در مدارس فراهم کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان سخنان خود در این مراسم بیان کرد: آموزش و پرورش تمامی امکانات و ظرفیت های خود را برای خدمت به دانش آموزان بسیج کرده است و بدون شک مشارکت والدین و سایر ادارات و سازمان های دولتی برای کسب موفقیت بهتر در این زمینه ضروری است.

در جریان برگزاری این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و جمعی دیگر از مدیران ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد، برنامه های فرهنگی و هنری نیز به همت خود دانش آموزان برگزار شد.