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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان:

۲۶۸ هزار دانش آموز کردستانی راهی مدرسه شدند

۲۶۸ هزار دانش آموز کردستانی راهی مدرسه شدند

سنندج - مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از بازگشایی مدارس و حضور ۲۶۸ هزار دانش آموز در کلاس های درس همزمان با اولین روز مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی صبح امروز چهارشنبه در مراسم بازگشایی مدارس در سنندج اظهار داشت: امسال در مدارس شهری و روستایی استان کردستان ۲۶۸ هزار دانش آموز راهی مدرسه می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی مقدمات برای بازگشایی مدارس در استان کردستان صورت گرفته و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد: تامین و تهیه مقدمات برای بازگشایی مدارس در استان کردستان از شش ماه قبل تاکنون آغاز شده است و در همین راستا در تمامی حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی نداریم.

وی با اشاره به توزیع کتاب های درسی در سطح مدارس و تحویل آنها به دانش آموزان گفت: در حوزه نقل و انتقال معلمان نیز در سال جاری اقدامات خوبی صورت گرفت و رضایت بخشی هم در این زمینه بالاست.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش پذیرش دانش آموزان کردستانی در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری های استاندار کردستان میزان پذیرش دانش آموزان در سال جاری در استان افزایش داشته است.

وی به سایر موفقیت های کسب شده از سوی آموزش و پرورش استان کردستان اشاره کرد و افزود: انتظار می رود که در سایه این موفقیت ها بتوانیم فضای مناسبی را برای تحصیل دانش آموزان در مدارس فراهم کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان سخنان خود در این مراسم بیان کرد: آموزش و پرورش تمامی امکانات و ظرفیت های خود را برای خدمت به دانش آموزان بسیج کرده است و بدون شک مشارکت والدین و سایر ادارات و سازمان های دولتی برای کسب موفقیت بهتر در این زمینه ضروری است.

در جریان برگزاری این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و جمعی دیگر از مدیران ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد، برنامه های فرهنگی و هنری نیز به همت خود دانش آموزان برگزار شد.

کد مطلب 2922807

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