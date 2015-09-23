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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

همزمان با سراسر کشور؛

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس کرمانشاه به صدا درآمد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس کرمانشاه به صدا درآمد

کرمانشاه- همزمان با سراسر کشور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس کرمانشاه نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر استان کرمانشاه به صدا درآمد.

مراسم نمادین نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در استان در هنرستان صنایع شیمایی دختران کرمانشاه با حضور مسئولان کشوری برگزار شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس پیام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را برای حاضران قرائت کرد.

در بخشی از پیام وزیر آموزش و پرورش به تلاش بیشتر برای فراهم کردن زیرساخت‌ها در آموزش و پرورش اشاره شده است.

در این مراسم پیام مهر پلیس نیز برای دانش آموزان قرائت شد.

کد مطلب 2922808

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