به گزارش خبرگزاری مهر، در بیستمین المپیاد دانشجویی که همه ساله با هدف كشف استعدادهای درخشان دانشجویان كشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصت‌های مناسب برای اعتلای علمی آنان برگزار می‌شود، دانشجویان شریف موفق شدند رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند.

بیستمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب چهار رتبه نخست این المپیاد شدند که پوریا قارونی، علی فهیم نیا، سعید مهدی سلطانی و مهدی سلیمانی فر رتبه های اول تا چهارم رشته فیزیک در این المپیاد را کسب کردند.

همچنین در رشته شیمی سید حیدر مروج موفق به کسب رتبه اول شد.

در رشته‌ ریاضی نیز علی پرتوفرد، مجتبی تفاق، محمد پدرام فر و فرداد پوران رتبه های یکم تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته مهندسی کامپیوتر نیز مجید فرهادی، محمد حسین سخاوت، سهند مظفری و سید محمد چاوشیان چهار رتبه برتر این المپیاد را به خود اختصاص دادند.

در رشته مهندسی شیمی امیر هارون زاده ارانی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.