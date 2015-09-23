۵۴۳ هزار دانش آموز آذربایجان غربی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیش بینی ها در سال تحصیلی جاری بدون احتساب دانش آموزان بزرگسال، ۵۵۷ هزار و ۴۴۹ نفر و با احتساب دانش آموزان بزرگسال ۵۸۵ هزار نفر در مدارس آذربایجان غربی و نواحی ۲۴ گانه مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی در مدرسه پروین اعتصامی ارومیه افزود: دانش آموزان آذربایجان غربی امسال در پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه و افزون بر ۲۳ هزار کلاس درس سال تحصیلی جدید را شروع می کنند.

فریدون سید مصطفوی ادامه داد: ۷۱.۵ درصد از دانش آموزان استان در مناطق شهری و بقیه در مدارس روستایی مشغول به تحصیل هستند در حالی که ۶۱.۵ درصد از مدارس استان در روستاها واقع شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال پایه دهم در مقطع متوسطه حذف شده است، اضافه کرد: با این اقدام یک هزار و ۲۹۷ کلاس در پایه دهم حذف و یک هزار و ۶۶۷ کلاس به پایه نهم افزوده شده است.

وی ادامه داد: این امر، جا به جایی معلمان را نیز در پی داشته که در این روند یک هزار و ۲۰۰ نفر از معلمان و فرهنگیان از مقطع متوسطه دوم به متوسطه اول جا به جا شده اند.

سیدمصطفوی اضافه کرد: در صدور ابلاغیه ها نیز اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور افزون بر ۷۷ درصد ابلاغیه بیشترین میزان ابلاغیه های صادر شده را در کشور به خود اختصاص داده که نشان از آمادگی استان برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی در استان گفت: یک هزار و ۳۵۰ نفر متقاضی نقل و انتقالات استانی بوده اند که یک هزار و ۱۸۶ نفر شرایط لازم بخشنامه ای را داشتند و آموزش و پرورش استان با مساعدت کمیته برنامه ریزی با انتقال ۳۲۵ نفر موافقت کرد.

وی افزود: در نقل و انتقالات خارج از استان ۴۰۸ نفر متقاضی وجود داشت و ۳۱۲ نفر دارای شرایط لازم بودند که با انتقال ۲۱۵ نفر به خارج از استان موافقت شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی ادامه داد: در ساماندهی و سازماندهی نیرو های انسانی امسال ۱۲۴ نفر از سایر استان ها به استان آذربایجان غربی انتقال یافته اند.