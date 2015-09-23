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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

برترین تصاویر جهان در ۱ مهر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱ مهر ۹۴

تصاویر امروز را با موضوع مسلمانان اقصی نقاط جهان هنگام جشن عید قربان، آتش سوزی جنگل های اندونزی، آسمان پر‌ستاره مغولستان و اعتراض دانش‌آموزان مکزیکی را خواهید دید.

برترین تصاویر

مرد پاکستانی شتر ها را با تراشیدن مو و نقاشی با رنگ حنا برای قربانی عید قربان آماده می‌کند (Reuters)

برترین تصاویر

دود ناشی از آتش سوزی جنگل های اندونزی (AntaraFoto)

برترین تصاویر

قایقرانی در رود نیل مصر (AFP)

برترین تصاویر

آسمان پر ستاره در کویر «اردوس» مغولستان (Imaginechina)

برترین تصاویر

رفتن دختران مسلمان اهل «ماکاسار» اندونزی به محل برگزاری نماز عید قربان (Getty)

برترین تصاویر

منظره بندرگاه فلوریدا هنگام بارش باران (uol)

برترین تصاویر

بازدید از نمایشگاه آثار هنری با «نئون» در لندن (Getty)

برترین تصاویر

فروشندگان احشام در بازار «کابل» قبل از مراسم عید قربان  (Reuters)

برترین تصاویر

آب تنی قوی سفید در پارک طلایی «لیدز» انگلیس هنگام طلوع خورشید اولین روز پاییزی (telegraph)

برترین تصاویر

کودکان فلسطینی در مراسم ایام عید در «نابلس» شرکت کردند. (uol)

برترین تصاویر

درگیری پلیس ضد شورش با دانش‌آموزان معترض مکزیکی (Getty)

برترین تصاویر

اعمال عبادی حجاج در خارج از شهر مکه (Reuters)

برترین تصاویر

چتربازی زن افغان در حومه کابل  (Reuters)

برترین تصاویر

فصل تخم‌گذاری پنگوئن ها در «ملبورن» استرالیا (AAPimage)

برترین تصاویر

ورودی جدید دانشجویان نظامی در رژه آموزشی «هوئبی» چین (Corbis)

برترین تصاویر

رقابت قایقرانی در سواحل «کن» فرانسه (uol)

کد مطلب 2922823

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    نظرات

    • سایه ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      عالی بود

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