برترین تصاویر جهان در ۱ مهر ۹۴

مرد پاکستانی شتر ها را با تراشیدن مو و نقاشی با رنگ حنا برای قربانی عید قربان آماده میکند (Reuters)
دود ناشی از آتش سوزی جنگل های اندونزی (AntaraFoto)
قایقرانی در رود نیل مصر (AFP)
آسمان پر ستاره در کویر «اردوس» مغولستان (Imaginechina)
رفتن دختران مسلمان اهل «ماکاسار» اندونزی به محل برگزاری نماز عید قربان (Getty)
منظره بندرگاه فلوریدا هنگام بارش باران (uol)
بازدید از نمایشگاه آثار هنری با «نئون» در لندن (Getty)
فروشندگان احشام در بازار «کابل» قبل از مراسم عید قربان (Reuters)
آب تنی قوی سفید در پارک طلایی «لیدز» انگلیس هنگام طلوع خورشید اولین روز پاییزی (telegraph)
کودکان فلسطینی در مراسم ایام عید در «نابلس» شرکت کردند. (uol)
درگیری پلیس ضد شورش با دانشآموزان معترض مکزیکی (Getty)
اعمال عبادی حجاج در خارج از شهر مکه (Reuters)
چتربازی زن افغان در حومه کابل (Reuters)
فصل تخمگذاری پنگوئن ها در «ملبورن» استرالیا (AAPimage)
ورودی جدید دانشجویان نظامی در رژه آموزشی «هوئبی» چین (Corbis)
رقابت قایقرانی در سواحل «کن» فرانسه (uol)
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