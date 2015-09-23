برترین تصاویر جهان در ۱ مهر ۹۴

تصاویر امروز را با موضوع مسلمانان اقصی نقاط جهان هنگام جشن عید قربان، آتش سوزی جنگل های اندونزی، آسمان پر‌ستاره مغولستان و اعتراض دانش‌آموزان مکزیکی را خواهید دید.