به گزارش خبرنگار مهر، نادر منصور کیایی ظهر چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در خصوص مصادف شدن بازگشایی مدارس با روز عرفه و عید قربان افزود: در سال جدید بازگشایی مدارس مصادف با این اعیاد مبارک شده و مهرماه تنها آغاز سال تحصیلی نیست بلکه فرصتی برای یادگیری و تربیت افراد همگام با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به اهداف سند چشمانداز آموزشوپرورش اظهار داشت: دستیابی به حیات طیبه از جمله این اهداف است که باید با آغاز مهرماه این مسیر را پیمود و درباره شیوه درست زندگی کردن آموزش ببینیم.
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش از آغاز سال تحصیلی به عنوان فرصتی دوباره یاد کرد برای اینکه چگونه به آیین و فرهنگ خود کمک کنیم گفت: این ایام آغاز یک جهاد مقدس در سنگری مقدس به نام مدرسه و کانونی برای عرضه کارهای گوناگون است تا ما با ابعاد وجودی خود آشنا شده و ساحتهای اعتقادی، اجتماعی خود هویت را پرورش دهند.
کیایی تأکید کرد: زمانی موفق میشویم که نهاد خانه با مدرسه همکاری کند و اولیا با مربیان تعامل و همکاری نزدیک داشته باشند.
وی از اجرای طرح همکاری خانه و مدرسه در کشور خبر داد و گفت: حدود ۲ سال است آموزش و پرورش با اداره مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای خود را آغاز و همکاران در آموزشوپرورش استانها کارگاههایی برگزار کردند و این طرح بهصورت بومی در استانها اجرایی شده است.
مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش:
ابعاد اعتقادی و اجتماعی شخصیت دانش آموزان در مدارس پرورش داده شود
زنجان- مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش گفت: باید در مدرسه تمام ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و فنآوری پرورش دادهشده و تقویت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نادر منصور کیایی ظهر چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در خصوص مصادف شدن بازگشایی مدارس با روز عرفه و عید قربان افزود: در سال جدید بازگشایی مدارس مصادف با این اعیاد مبارک شده و مهرماه تنها آغاز سال تحصیلی نیست بلکه فرصتی برای یادگیری و تربیت افراد همگام با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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