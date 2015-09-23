به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر سرشناس اسکاتلندی اعلام کرد مدال قهرمانی لیورپول را در بازی با رم که بیش از سه دهه پیش دریافت کرده بود می‌فروشد. او قصد دارد این پول را به خیریه همسرش اهدا کند.

این اسطوره ۶۴ ساله تیم لیورپول با برد در بازی در برابر رم در تاریخ ۳۰ می سال ۱۹۸۴ این مدال را برای برد در رقابت‌های جام اروپا کسب کرده بود.

دالگلیش که برای قرمزها هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مدیر و حالا سفیر باشگاه فعالیت کرده، امیدوار است با فروش این مدال پول خوبی برای کمک به سازمان خیریه‌ای که همسرش دایر کرده به دست بیاورد.

فروش این مدال می‌تواند موجب توجه بیشتر به سازمان خیریه همسر وی شود که برای بیماران سرطانی و خانواده هایشان پول جمع می کند.

لیورپول چهارمین جام اروپا را با نتیجه ۵ بر ۳ در زدن پنالتی در ایتالیا به دست آورد.

مارینا دالگلیش پس از ابتلا به سرطان سینه و درمان موفقیت آمیز آن، سازمان خیریه‌ای برای کمک به بیماران سرطانی دایر کرد.

کنی دالگلیش فوتبالیست و مربی سابق باشگاه لیورپول انگلستان است. او همچنین ملقب به کینگ کنی است. در طول ۲۲ سال بازیکنی، دالگیش تنها برای دو تیم فوتبال سلتیک و لیورپول به میدان رفت و تعداد زیادی قهرمانی به دست آورد.

دالگلیش بیشترین تعداد بازی ملی را برای اسکاتلند با ۱۰۲ بازی انجام داده و با ۳۰ گل زده بیشترین گل را برای تیم ملی اسکاتلند به ثمر رسانده‌است. در سال ۲۰۰۹ مجله فورفورتو دالگلیش را به عنوان بهترین مهاجم بعد از جنگ فوتبال بریتانیا انتخاب کرد و در سال ۲۰۰۶ دالگلیش عنوان محبوب‌ترین بازیکن تاریخ لیورپول را با رای هواداران این تیم به دست آورد.

در رای گیری مجدد در سال ۲۰۱۳، دالگلیش پس از استیون جرارد به عنوان دومین بازیکن محبوب‌ تاریخ باشگاه لیورپول دست یافت. همچنین کنی دالگلیش یکی از هفت سرمربی است که به همراه تیمش قهرمان لیگ برتر شده‌است. این قهرمانی برای دالگلیش به همراه تیم بلکبرن راورز در فصل ۱۹۹۴-۹۵ رخ داد.