برگزاری دوره دانش افزایی برای اساتید علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید علوم پزشکی شهیدبهشتی تا پنجم مهرماه فرصت دارند در این دوره دانش افزایی ثبت نام کنند.

این دوره دانش افزایی اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برگزار می شود.

این دوره از سوی مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای ویژه اساتید دانشگاه برپا می شود. این دوره دانش افزایی از امتیاز فرهنگی برای ارتقای اعضای هیات علمی برخوردار است.

اعضای هیات علمی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی به نشانی ziafatasatid.nahad.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.