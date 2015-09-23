به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،‌ مهدی یوسفی با اشاره به سیاست‌های وزارت نفت در توجه به محیط پیرامونی و همجوار تاسیسات و پروژه‌ها اظهار داشت: با هدف کمک به توسعه متوازن منطقه و با نگاه وزیر مقام عالی وزارت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صنعت نفت تاکنون در طرح‌های زیربنایی و زیرساختی مهم استان بوشهر مشارکت داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس افزود:‌ تزریق اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریالی اخیر نیز در همین راستا بوده است و قطعا با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، سازمان منطقه ویژه پارس به نمایندگی از وزارت نفت این آمادگی را دارد که مشارکت خود را استمرار بخشد.

لازم بذکر است احداث جاده کمربندی کنگان که هم اکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال احداث است، پروژه بزرگراه‌های دیر - بوشهر و اهرم - گناوه از دیگر پروژه های حوزه راه سازی استان بوشهر است که با مشارکت سازمان منطقه ویژه پارس در حال انجام است و در این پروژه‌ها نفت همزمان با پیشرفت پروژه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام می کند.