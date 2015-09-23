آموزش و پرورش متولی پرورش نیروی انسانی توانمند/ضرورت تحول بنیادین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان دخترانه امامی سمنان، رسالت اصلی این وزارتخانه را توانمندسازی نسل جوان عنوان و خاطرنشان کرد: نسلی جوانی باید برای کشور تربیت شود که در آینده توسعه کشور را رقم بزند.

وی با بیان اینکه اقتدار مدیریتی نیازی است که آموزش و پرورش به شدت به آن توجه می‌کند، گفت: در سند تحول بنیادین نیز بحث مدیریت اولین و اصلی‌ترین نیاز آموزش و پرورش است که یکی از جدی‌ترین راهبردهای سند را دنبال می کند.

نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه است

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: نیروی انسانی برای رسیدن به توسعه، با ارزش ترین سرمایه است که این نیروها باید بار سنگینی را در سطح جهانی برعهده بگیرند.

نوید ادهم با اشاره به اینکه از نگاه آموزش و پرورش توانایی دانش آموزان در دانایی آنها است، ادامه داد: آموزش و پرورش به دنبال توانمندسازی دانش آموزان در حوزه های علمی، فکری، شخصیتی و اخلاقی است تا زندگی دانش آموزان در آینده زندگی خلاقانه همراه با کارآفرینی باشد.

وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش که به تایید رهبر انقلاب نیز رسیده است، گفت: آموزش و پرورش برای اجرای این سند مهم، به همراهی تمام بخشهای اجرایی و فرهنگی و همگرایی تمام خانواده ها نیازمند است.

استان سمنان سیر تکاملی خوبی را در حوزه آموزش و پرورش طی کرده است

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه با اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دنبال گذار آموزش و پرورش از این وضعیت به شکل مطلوب و اثربخش هستیم، تصریح کرد: با اجرای این سند وزارت آموزش و پرورش باید به تراز نظام جمهوری اسلامی برسد.

نوید ادهم همچنین با اشاره به اینکه استان سمنان سیر تکاملی خوبی را در این سال های طی کرده است، تصریح کرد: استانی که بین مدیران ارشدش همگرایی و هم افزایی وجود داشته باشد زمینه رشد نیز در آن فراهم خواهد شد که سمنان از این ویژگی ها برخوردار است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش متولی اصلی تولید نیروی انسانی توانمند است، گفت: رسالت خطیر آموزش و پرورش توانمند کردن است که این توانایی در دانایی افراد نهفته است.

نویدادهم افزود: معلمان هر آنچه را که در حیطه خود دارند در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که آنها را توانمند سازند تا بتوانند یک زندگی خلاق در جامعه داشته باشند.

اهتمام معلمان، مدرسه را مرکز رشد و تعالی انسان های فرهیخته کرده است

استاندار سمنان نیز دراین آیین با تاکید بر اینکه اهتمام معلمان، مدرسه را مرکز رشد و تعالی انسان های فرهیخته کرده است، گفت: مهر امسال متفاوت با مهرهای دیگر است به دلیل اینکه روز عرفه با هفته دفاع مقدس و روز اول مهر مصادف شده است.

محمد وکیلی با بیان اینکه ما امروز مدیون معلمانی هستیم که ما را به عنوان استاندار، وزیر و رییس جمهور تقدیم جامعه اسلامی کرده اند، افزود: دانش آموزان آینده سازان مملکت هستند و باید قدر معلمان خود را بدانند.

وی ضمن بیان خاطرات دوران تحصیل، گفت:معلمان در شرایط سخت دانش آموزان را تقویت کردند و ما امروز مدیون معلمان با ایثار، فداکار و باگذشتی هستیم که به ما علم و دانش را یاد دادند.

مقام عالی دولت دراستان سمنان، جامعه فراوانی آمار شهدای دانش آموز و معلم را بیشتر از جامعه آموزش و پرورش خواند.

ورود ۱۱۰ هزار دانش آموز به مدارس استان سمنان

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز دراین مراسم از ثبت نام ۱۱۰ هزار دانش آموز در مدارس این استان خبرداد و گفت: ضریب پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در استان ۹۹.۹ و در دوره اول متوسطه ۹۸.۲ درصد است.

محمدرضا جهان ضمن بیان اینکه یک هزار مدرسه و پنج هزار کلاس درس در استان پذیرای دانش آموزان هستند، بیان داشت: ۹ هزار و ۳۰۰ نفر معلم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ را آغاز می کنند.

وی افزود: در این میان نکته قابل توجه رشد چشم گیر ۸۵ درصدی پیش دبستانی های فعال در استان سمنان هستند که در مقایسه با میانگین کشوری معادل ۵۲ درصد، از وضعیت مناسبی برخوردار است.

رتبه سوم استان سمنان در کسب رتبه های قابل قبول کنکور

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به رتبه های قابل قبول کنکور سراسری در سطح استان طی سال های اخیر، گفت: در کنکور سال ۹۳ این استان رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده وضعیت خوب تحصیلی دانش آوزان استان است.

جهان گفت: در نمره نهایی بین مدارس کشور نیز می توان گفت، مدارس استان سمنان دو نمره از میانگین کشوری بالاتر هستند و از این لحاظ در قیاس با سراسر کشور، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده اند که در همین راستا جشنواره تجلیل از ۱۶۰ مقام برتر علمی کشور در استان سمنان برگزار شده است.

وی افزود: در شاخص های آموزش و پرورش و ورزشی نیز مدارس استان رتبه های خوبی به خود اختصاص داده است همچنین درباره سایر شاخص‌ها نیز این استان در قبولی کنکور سال گذشته رتبه سوم کشوری را در اختیار داشته است و پیش بینی برای سال جاری نیز شرایط نسبتا مطلوب خواهد بود اما تا کنون رتبه استان‌ها در کنکور سراسری امسال هنوز اعلام نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان این مطلب که به ازای هر ۱۱ دانش‌آموز در استان یک معلم وجود دارد، گفت: استان سمنان از این حیث جایگاه ممتازی دارد چرا که در میانگین کشوری جذب هر معلم به ازای ۱۵ دانش‌آموز را نشان می دهد.

زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان سمنان نواخته شد

زنگ مهر و مقاوت در مدارس استان سمنان با ورود ۱۱۰ هزار دانش آموز استان در سال تحصیلی جدید و با حضور مسئولان استانی و کشوری نواخته شد.

در این آیین اتوماسیون یکپارچه مدارس استان سمنان به دست استاندار سمنان افتتاح شد.