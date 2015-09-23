نمایش آثار برگزيده جشنواره فيلم كوتاه تهران در ۱۰ بخش

به گزارش خبرگزاری مهر، اين جشنواره در دو بخش سينمای ايران و سينمای بين‌الملل برگزار می‌شود كه آثار شركت‌كننده در بخش سينمای ايران در بخش‌های ايمان و اميد، چشم انداز سرزمين زيبای ما، چراغ راه، دست آوردها و بخش جنبی به نمايش در می‌آيند.

در بخش بين‌الملل نيز آثار رسيده در مسابقه بين‌الملل، مسابقه آسيا، جهان اسلام و جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری روی پرده می‌روند.

سی و دومين جشنواره بين‌المللی فيلم كوتاه تهران با هدف «تقويت سينمای ملی از طريق ارتقای سطح آگاهی»، «ايجاد زمينه كسب تجربه»، «ترويج اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي»، «تحكيم مبانی خانواده (سبك زندگی)»، «اميدآفرينی»، «گسترش و نشر فرهنگ دينی و دفاع مقدس و توجه به دستاوردهای جديد علمی(دانش‌بنيان)»، «تثبيت جايگاه فيلم كوتاه به عنوان سينمای مستقل و آينده (سينمای انديشه)» و «بازاريابی، بازارسازی و عرضه اقتصادی فيلم به نفع توليدكنندگان فيلم كوتاه» برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم کوتاه تهران از تاريخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه در تهران برگزار می شود.