کنایه زرویی نصرآباد به تلویزیون/ خنداندن صرف، طنز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، ابوالفضل زرویی نصرآباد طنزپرداز پیشکسوت و دبیر جشنواره طنز سوره در جمع طنزپردازان حوزه هنری با بیان اینکه طنز صرفا خنداندن مردم نیست، گفت: عده‌ای از برنامه سازان تصور می‌كنند همین كه مردم با دیدن برنامه‌ای بخندند یعنی برنامه طنز خوبی ساخته شده در حالی كه اصلا این طور نیست.

وی با اشاره به اینكه برنامه‌سازانی كه حتی توانمند هم هستند در تعریف مفاهیم مشكل دارند، گفت: ممكن است از سر اتفاق برنامه‌های خوبی هم تولید شود اما دانش طنز در این زمینه بسیار كم وجود دارد و باید بیش از این‌ها به جنبه‌های علمی این موضوع توجه شود.

این طنزپرداز اظهار كرد: تشخیص هجو و طنز برای عده‌ای هنوز مشخص نیست و به دنبال این هم نیستند كه این تمایز را بدانند، در حالی كه این تفكیك می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد.

وی با بیان اینكه قرار نیست بین هجو و طنز ارزش‌گذاری شود، گفت: منظور من از اینكه تفاوت این دو را بشناسیم این نیست كه ارزش‌گذاری كنیم طنز بهتر است یا هجو و لطیفه.

زرویی نصرآباد ادامه داد: من بارها گفته‌ام حاضرم حاصل كل زندگی‌ام را اعم از نوشته جدی و غیرجدی، بدهم و یكی از لطیفه‌هایی را گفته باشم كه در طول روز چند نفر می‌خواهند همان لطیفه تكراری را برای شما بخوانند. كدام كار من بوده كه در جایی چاپ شود و مردم با این رغبت و اشتیاق دست به دست كنند؟

وی تاكید كرد: كسی كه كار خوبی در زمینه هجو انجام می‌دهد نباید گمان كند كاری كه انجام می‌دهد بی ارزش است. طنزی كه به دل مردم نمینشیند و با آن ارتباط برقرار نمی‌كند چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ طنزهای بی‌مایه‌ای داریم كه هیچ رنگ و بو و خاصیتی ندارند و در عوض، هجوهایی هستند كه به دل می‌نشینند.