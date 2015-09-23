به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح چهارشنبه در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید علی انصاری آستارا برگزار شد، امام جمعه آستارا گفت: بندر مرزی آستارا با پشتوانه غنی فرهنگی، توانایی پیشرفت در زمینه‌های علمی و آموزشی دارد.

حجت‌الاسلام کاظم حافظ‌نیا اظهار کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا با داشتن معلمان و دبیران مجرب همواره در عرصه تعلیم و تربیت کوشا بوده و نخبگان متعددی را تحویل جامعه داده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار کشور و از مهم‌ترین راهبردهای رشد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است، افزود: دین مقدس اسلام همواره بر توسعه علم به عنوان راهی برای مبارزه با جهل و نادانی تأکید کرده است.

امام جمعه آستارا ادامه داد: همه دانش‌آموزان باید با اهمیت دادن به علم در حرکت کشور به طرف توسعه پایدار فعال باشند.

حافظ‌نیا با اشاره به حضور علمی و فعال دانش‌آموزان، محققان و دانش‌پژوهان کشور در عرصه‌های جهانی افزود: توسعه مدرسه‌ها، تعلیم و تربیت را گسترش می‌دهد و با جدیت در این حوزه، کشوری سالم، هوشمند، کارآمد و سربلند خواهیم داشت.

وی رسالت سنگین دانش‌آموزان در کسب علم و دانش را مهم و خطیر عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان باید با حس مسئولیت‌پذیری، خودباوری و دانش‌اندوزی در پی کسب علم و فضیلت باشند و این موضوع را به یاد داشته باشند که کسب علم و آموزش، آغاز و پایانی ندارد و ابدی است.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه توجه جدی به مسائل معنوی، اخلاقی و دینی در بین دانش‌آموزان مدارس بسیار مهم و ضروری است، بیان کرد: معلمان به عنوان قشر زحمتکش و نقش‌آفرین باید در راستای تحقق نوآوری و شکوفایی امر آموزش پیشقدم باشند.

در پایان این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.