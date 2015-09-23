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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

۱۵ هزار دانش‌آموز آستارایی آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند

۱۵ هزار دانش‌آموز آستارایی آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند

آستارا- ۱۵هزار و ۵۰۶ دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان مرزی بندر آستارا با حضور در ۱۸۹ واحد آموزشی دولتی و خصوصی، آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح چهارشنبه در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید علی انصاری آستارا برگزار شد، امام جمعه آستارا گفت: بندر مرزی آستارا با پشتوانه غنی فرهنگی، توانایی پیشرفت در زمینه‌های علمی و آموزشی دارد.

حجت‌الاسلام کاظم حافظ‌نیا اظهار کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا با داشتن معلمان و دبیران مجرب همواره در عرصه تعلیم و تربیت کوشا بوده و نخبگان متعددی را تحویل جامعه داده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار کشور و از مهم‌ترین راهبردهای رشد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است، افزود: دین مقدس اسلام همواره بر توسعه علم به عنوان راهی برای مبارزه با جهل و نادانی تأکید کرده است.

امام جمعه آستارا ادامه داد: همه دانش‌آموزان باید با اهمیت دادن به علم در حرکت کشور به طرف توسعه پایدار فعال باشند.

حافظ‌نیا با اشاره به حضور علمی و فعال دانش‌آموزان، محققان و دانش‌پژوهان کشور در عرصه‌های جهانی افزود: توسعه مدرسه‌ها، تعلیم و تربیت را گسترش می‌دهد و با جدیت در این حوزه، کشوری سالم، هوشمند، کارآمد و سربلند خواهیم داشت.

وی رسالت سنگین دانش‌آموزان در کسب علم و دانش را مهم و خطیر عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان باید با حس مسئولیت‌پذیری، خودباوری و دانش‌اندوزی در پی کسب علم و فضیلت باشند و این موضوع را به یاد داشته باشند که کسب علم و آموزش، آغاز و پایانی ندارد و ابدی است.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه توجه جدی به مسائل معنوی، اخلاقی و دینی در بین دانش‌آموزان مدارس بسیار مهم و ضروری است، بیان کرد: معلمان به عنوان قشر زحمتکش و نقش‌آفرین باید در راستای تحقق نوآوری و شکوفایی امر آموزش پیشقدم باشند.

در پایان این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.

کد مطلب 2922886

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