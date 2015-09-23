اصفهان قهرمان رقابت های هندبال نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان منطقه چهار کشور با حضور ۱۱ تیم در سالن تختی شهرکرد برگزار شد که تیم سپاهان استان اصفهان به مقام قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرد.

رئیس هیئت هندبال استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های استان اصفهان، اراک و چهارمحال و بختیاری در این دوره از مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه چهار کشور شرکت کرده بودند.

قربانعلی مظاهری ادامه داد: تیم های سپاهان، فلاورجان و خمینی شهر استان اصفهان به ترتیب به عناوین اول تا سوم این رقابت ها رسیدند.

وی تاکید کرد: تیم های استان چهارمحال و بختیاری متاسفانه در این رقابت ها به مقامی دست پیدا نکردند.

رئیس هیئت هندبال استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دو تیم اول این رقابت ها به مسابقات نهایی کشوری راه پیدا کرد.

وی عنوان کرد: رقابت های هندبال نوجوانان منطقه چهار کشور در شهرکرد به بهترین نحو و با بهره گیری از داوران برجسته کشور برگزار شد.