جشنواره «پاندای طلایی» میزبان فیلم کوتاه ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم كوتاه «خاطرات مخدوش يک درياچه» به کارگردانی سید وحید حسینی نامی و از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران است.

«خاطرات مخدوش يک درياچه» نخستین تجربه حضور بین المللی خود را با حضور در جشنواره «پاندای طلایی» در آمریکای شمالی کسب می کند. این جشنواره از تاریخ ۱۹ مهرماه به صورت آنلاین برگزار می شود و مخاطبان به صورت آنلاین آثار را مشاهده و مورد داوری قرار می دهند.

سجاد افشاريان و حسنا شهرامی پور بازیگر، حمید مهرافروز مدير تصويربرداری، سید نوید حسینی نامی صدابردار و تدوینگر، طناز قاسمی فر طراح گريم، روزبه شمشیری مدیر جلوه هاي ويژه كامپيوتری از دیگر عواملی هستند که سيد وحيد حسينی نامی را در ساخت فیلم کوتاه «خاطرات مخدوش يک درياچه» همراهی کردند.