غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان باید با سرگرمی های مفید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی ۹۵-۹۴ همزمان با سراسر کشور در تمام مدارس و آموزشگاه‌های استان آذربایجان شرقی آغاز و زنگ مهر با حضور مسئولان استان در دبیرستان دخترانه دکتر موحد در شهرک شهید یاغچیان تبریز به صورت نمادین نواخته شد.



این مراسم با حضور آیت‌الله مجتهد شبستری استان، جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان برگزار شد.



آیت الله محسن مجتهد شبستری در این مراسم با اشاره به ارزش وقت و تاکید بر برنامه ریزی در دین اسلام گفت: دوره جوانی و نوجوانی یکی از مهم ترین دوره ها در زندگی هر فردی است و باید در این دوره نسبت به استفاده درست از وقت و زمان توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: هر چند امروزه برخی سرگرمی های کاذب همچون سرگرمی های اینترنتی و موبایلی جای فعالیت های مفید را گرفته و وقت جوانان و نوجوانمان را به هدر می دهد که در این زمینه نیازمند یک برنامه ریزی صحیح هستیم تا جایگزین های خوبی برای آن ها بیابیم.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: باید وقت آزاد کودکانمان با مطالعه و سرگرمی های مفید پر شود زیرا هم اکنون علم اندوزی مهم ترین وطیفه هر دانش آموز ایرانی است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه معلمان و مسئولان آموزش و پرورش وظیفه سنگینی برای شکل دهی شخصیت جوانان دارند، گفت: مقدرات آینده کشور در همین مدارس بنا گذاشته می شود و اگرخواستار پیشرفت علمی در حوزه های مختلف هستیم باید از همین مدارس، این نهضت را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: از دانش آموزان می خواهیم در کنار توجه به پیشرفت درسی، به فکر حفظ حجاب و عفت خود در جامعه هم باشند زیرا این ها آیندگان کشور هستند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر دقت لازم در طراحی کتب درسی نیز گفت: در کنار این تغییرات باید علاوه بر توجه به نیاز دانش آموزان و جامعه و توجه به صبغه علمی به صبغه دینی نیز توجه داشت.

هر کلاس درس یک سنگر مقاومت در برابر جنگ نرم است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه امروز هر کلاس درسی به عنوان یک خاکریز برای مقابله با جنگ نرم دشمن محسوب می شود، گفت: مدارس بهترین مکان برای رویارویی با دشمنان در عرصه جنگ نرم است و به همین دلیل مسئولان این عرصه باید بیشترین تلاش خود را برای تقویت این سنگرهای علمی بکنند.

اسماعیل جبارزاده با اشاره به تلاش مدیریت آموزشی استان برای فراهم شدن شرایط مناسب برای مهرماه گفت: این تلاش از ماه ها قبل آغاز شده است تا اینکه مدارس استان آماده پذیرایی از دانش‌آموزان شود.

وی ادامه داد: هم اکنون حتی روستاهایی با یک دانش آموز نیز از خدمات آموزشی بهره مند هستند و می توانیم اذعان کنیم که هیچ فرد لازم‌التعلیمی در استان خارج از مجموعه آموزش و پرورش نیست.

جبارزاده افزود: علاوه بر تلاش مدیریت آموزشی استان، خیران نیز مشارکت بالایی برای تامین زیرساخت های آموزشی استان داشته اند و هم اکنون می توان این استان را یکی از استان های برتر در زمینه مدرسه سازی دانست.