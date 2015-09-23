به گزارش خبر گزاری مهر، رییس پلیس فتا ناجا با اشاره به این که هفته ناجا نمایشگاهی از توانمندی های پلیس برای ارائه خدمات شایسته به مردم جهت تامین امنیت است، گفت: با توجه به تحولات روزافزون کشور و همچنین بروز و ظهور جرایم جدید مردم نیازمند پلیسی مقتدر هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن در تمامی عرصه های مورد نیاز حضور پیدا کند و آرامش خاطر را برای مردم به وجود آورد.

وی با بیان این که رشد جرایم و انحرافات اجتماعی زمینه ساز کجروی ها در اجتماع است، ادامه داد: پلیس فتا با گسترش فعالیت های نظارتی و عملیاتی خود توانسته درصد بالایی از رضایتمندی را بین مردم به دست بیاورد و مردم بدون درنگ در صورت مواجهه با جرایم سایبر اولین گزینه برای پیگری امورشان را در پلیس فتا می یابند که این امر جای بسی خوشحالی دارد چراکه با گذشت زمان اندک از آغاز فعالیت این پلیس به این ضریب اطمینان در میان مردم دست یافته ایم.

رئیس پلیس فتای ناجا با بیان این که همدلی و همزبانی میان دستگاه های اجرایی زمینه ساز ارائه خدمات مطلوب تر به مردم است، ابراز امیدواری کرد که هفته ناجا در سال ۹۴ زمینه ساز افزایش ارتباطات بین سازمانی باشد تا در سایه آن ایجاد پلیس مردمی بیش از پیش محقق شود.

هادیانفر گفت: پلیس به دنبال آرامش مردم است بنابراین حضور مستمر و رصد فضای مجازی برای انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد تا فضا را برای مجرمانی که هنوز فکر می کنند در فضای مجازی می توان به آبرو، اموال و اسرار دیگران دست درازی کرد، پر مخاطره کنیم و با به دست آوردن ادله های لازم رد جرایم آن ها را شناسایی و به دست قانون بسپاریم.

وی افزود: پلیس امروز بر آمده از دل مردم است و همین موضوع باعث شده تا نیازهای امنیتی موجود در جامعه بیش از پیش مورد شناسایی قرار گیرد تا برای رفع این نیازها اقدامی به موقع صورت گیرد.

رئیس پلیس فنای ناجا گفت: مردم سهل انگاری و یا کم کاری از پلیس را نمی پذیرند چراکه مشروعیت قدرت پلیس را مردم تعریف می کنند بر همین اساس ما به عنوان پلیس فتا در این حوزه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا خدشه ای به آرامش مردم وارد نشود؛ باید این نکته را گفت که کسانی که به فکر انجام اعمال مجرمانه در فضای مجازی هستند پلیس درست پشت سرشان قرار دارد و اعمال آنان به دور از چشمان تیزبین افسران ما نیست.

به گفته هادیانفر، فضای مجازی هیچ تفاوتی با فضای واقعی حاکم در شهرها ندارد و پلیس وظیفه دارد با تخلفات و جرایم مشهود در این بخش بدون هیچ گونه چشم پوشی برخورد کند تا از این طریق بسترهای انجام جرم از بین برود.

رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به این كه امنیت در فضای مجازی محصول جمعی است و باید كاربران در تامین آن به ایفای نقش بپردازند، گفت: پلیس سایبری ناجا تاكنون در تامین احساس امنیت فضای مجازی گام های موثری برداشته و در این راه از ظرفیت های موجود در بین كاربران بهره برده است؛ این امری اجتناب ناپذیر است كه تامین امنیت حركتی فرآیندی است و نیازمند مشاركت همه اقشار جامعه است.