  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

استاندار گلستان:

قدرت علمی کشور از عوامل پیروزی مذاکرات است

قدرت علمی کشور از عوامل پیروزی مذاکرات است

رامیان- دکتر صادقلو استاندار گلستان گفت: قدرت علمی کشور عاملی برای پیروزی مذاکرات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر شنبه، در جمع دانش آموزان شهرستان رامیان، با بیان این که خواندن و پژوهش محور اساسی ارتقا است، گفت: خواندن محور اساسی برای دانش آموزان و معلمان بوده و هیچ زمانی بازنشستگی ندارد.

وی افزود: اسلام نیز کارش را با آموزش شروع کرده و رویکردش پرورش بوده است.

استاندار گلستان بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) بی سوادی و نخواندن را نکوهش می کرد و بر اُطلِبُ العِلم تأکید کرده و گفته است که علم و دانش اگر در دورترین نقاط دنیا نیز باشند باید به دنبالش برویم.

وی تأکید کرد: باید بدانیم رابطه دوستی چیست و معنای آنرا درک کنیم، بهترین دوست معلم انسان است که می توان از آن خیلی چیزها یاد گرفت و درگیر رابطه خوبی با آن شد.

صادقلو ادامه داد: قدرت علمی ما و همت جوانان ایران اسلامی باعث شد در مذاکرات با قدرت های جهانی بتوانیم با مدیریت تیم هسته ای به توفیقاتی برسیم.

کد مطلب 2922956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها