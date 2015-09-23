قدرت علمی کشور از عوامل پیروزی مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر شنبه، در جمع دانش آموزان شهرستان رامیان، با بیان این که خواندن و پژوهش محور اساسی ارتقا است، گفت: خواندن محور اساسی برای دانش آموزان و معلمان بوده و هیچ زمانی بازنشستگی ندارد.

وی افزود: اسلام نیز کارش را با آموزش شروع کرده و رویکردش پرورش بوده است.

استاندار گلستان بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) بی سوادی و نخواندن را نکوهش می کرد و بر اُطلِبُ العِلم تأکید کرده و گفته است که علم و دانش اگر در دورترین نقاط دنیا نیز باشند باید به دنبالش برویم.

وی تأکید کرد: باید بدانیم رابطه دوستی چیست و معنای آنرا درک کنیم، بهترین دوست معلم انسان است که می توان از آن خیلی چیزها یاد گرفت و درگیر رابطه خوبی با آن شد.

صادقلو ادامه داد: قدرت علمی ما و همت جوانان ایران اسلامی باعث شد در مذاکرات با قدرت های جهانی بتوانیم با مدیریت تیم هسته ای به توفیقاتی برسیم.