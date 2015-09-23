شعار نظام آخوندی برای ضربه زدن به علم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی روز چهارشنبه در مراسم نمادین زنگ مقاومت و بازگشایی مدارس اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به عنوان هفتمین کشور جهان در عرصه علمی قرار دارد که این نشان از جهش کشور در رابطه با تعلیم و تربیت است.

وی گفت: یک زمانی با مطرح کردن نظام آخوندی، دشمنان سعی در خدشه دار کردن چهره انقلاب را داشتند، اکنون می بینیم که به برکت انقلاب اسلامی بیش از ۶۰ درصد از پذیرفته شدگان دانشگاهها در کشور را دختران تشکیل می دهند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: وجود ۷۰ هزار استاد دانشگاه به خوبی نشان دهنده جهش علمی در دوران انقلاب است که به خوبی در لایه های مختلف جامعه دیده می شود.

برای ماندگاری خدمات نظام مرتب آن را یادآوری کنیم

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: انسان موجودی فراموشکار است و به این جهت و یکی از کارهای لازم در نظام اسلامی تذکر و یادآوری مسئولان و مدیران و کارگزاران به آنچه که بودیم و خواهیم شد، است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت استان های کرمان و سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همچنین یکی از مسائلی که باید یادآوری شود، شیوه و نحوه مدیریت در هر پست سازمانی و انجام درست شرح وظایف است.

آیت الله سلیمانی بیان کرد: توسعه ایران اسلامی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، نظامی و علمی مرهون زحمات و تلاش آموزش و پرورش است و نقش اساسی این امر در تربیت و تعلیم جوانان این مرز و بوم از مدرسه و توسط معلمان و دبیران ارزشمند به دانش‌آموزان القا و آموخته می‌شود.

وی گفت: رسالت ما در استان، خطیرتر از سایر استان‌هاست زیرا استان ما ترکیبی از اهل تشیع و تسنن را در خود جای داده و دشمن با توجه به همین امر از حربه تفرقه استفاده می‌کند لذا باید تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان در راستای فرایض دینی و مذهبی شدت پذیرد و انجام شود.

۶۰۰ هزار دانش آموز در استان مشغول به تحصیل اند

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: ۶۰۰ هزار دانش آموز از امروز سر کلاس های درس تمام شهرستان های استان حاضر شدند.

علیرضا نخعی اظهارداشت: ۲۳ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان را دانش آموزان تشکیل می دهند که نسبت به آمار ۱۷ درصد کشوری بیشتر است، بر اساس آمارها چهار هزار و ۸۰۰ مدرسه برای تحصیل دانش آموزان در تمام مقاطع در سیستان و بلوچستان وجود دارد.