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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۹

دستگیری صیاد غیر مجاز ۳۹ قطعه ماهی در منطقه ارجمند

دستگیری صیاد غیر مجاز ۳۹ قطعه ماهی در منطقه ارجمند

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری صیاد غیر مجاز در منطقه ارجمند این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فریدی با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه روز گذشته درحین گشت و کنترل منطقه ارجمند درحاشیه رودخانه قزقانچای با یک صیاد غیر مجاز در حال صید ماهی با یک رشته تور برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری این صیاد غیر مجاز شدند، افزود: از این صیاد یک رشته تور به همراه ۳۹ قطعه ماهی قزل آلا کشف و ضبط شد.

فریدی اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده و واریز ضرروزیان وارده ناشی از صید غیر مجاز ۳۹ قطعه ماهی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 2922961

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