  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

بسکتبال قهرمانی آسیا- چین؛

درک باورمن: تحت تاثیر پیروزی مقابل ژاپن قرار نمی‎گیریم

درک باورمن: تحت تاثیر پیروزی مقابل ژاپن قرار نمی‎گیریم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با تاکید بر اینکه پیروزی به دست آمده مقابل ژاپن نتیجه خوبی برای ایران بود گفت: البته تحت تاثیر قرار نگرفته و با این پیروزی بالا یا پایین نمی‎رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، درک باورمن بعد از پیروزی ۸۶ بر ۴۸ تیم ملی بسکتبال مقابل ژاپن که امروز چهارشنبه در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا به دست آمد، با حضور در نشست خبری در مورد این دیدار و نتیجه به دست آمده در آن صحبت کرد.

این مربی آلمانی با اشاره تجربیات که از حضور در میادین اروپایی دارد یادآور شد: این برای نخستین‎بار است که در آسیا مربیگری می‎کنم همه چیز در اینجا به خوبی سازماندهی شده و جمعیت زیادی هم از مسابقات استقبال کرده‎اند و از بسکتبال چین به این خاطر تشکر می‎کنم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه مقابل ژاپن بازی خوبی در دفاع و حمله داشتیم تصریح کرد: ژاپن تیمی خوب با مربیگری قوی است بردن این تیم سخت بود اما ما نتیجه خوبی گرفتیم. البته با این نتیجه بالا یا پایین نمی‎رویم. فردا روز دیگری برای ما خواهد بود.

باورمن با تاکید بر اینکه در جریان دیدار مقابل ژاپن حامد حدادی در تله دفاع حریف بود، گفت: البته حامد خیلی باهوش بازی کرد و حتی پاس‌های خوبی به سایر بازیکنان داد. بازی حدادی به ایجاد موقعیت برای سایر بازیکنان کمک زیادی کرد.

کد مطلب 2922963
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها