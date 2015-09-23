به گزارش خبرنگار مهر، درک باورمن بعد از پیروزی ۸۶ بر ۴۸ تیم ملی بسکتبال مقابل ژاپن که امروز چهارشنبه در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا به دست آمد، با حضور در نشست خبری در مورد این دیدار و نتیجه به دست آمده در آن صحبت کرد.
این مربی آلمانی با اشاره تجربیات که از حضور در میادین اروپایی دارد یادآور شد: این برای نخستینبار است که در آسیا مربیگری میکنم همه چیز در اینجا به خوبی سازماندهی شده و جمعیت زیادی هم از مسابقات استقبال کردهاند و از بسکتبال چین به این خاطر تشکر میکنم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه مقابل ژاپن بازی خوبی در دفاع و حمله داشتیم تصریح کرد: ژاپن تیمی خوب با مربیگری قوی است بردن این تیم سخت بود اما ما نتیجه خوبی گرفتیم. البته با این نتیجه بالا یا پایین نمیرویم. فردا روز دیگری برای ما خواهد بود.
باورمن با تاکید بر اینکه در جریان دیدار مقابل ژاپن حامد حدادی در تله دفاع حریف بود، گفت: البته حامد خیلی باهوش بازی کرد و حتی پاسهای خوبی به سایر بازیکنان داد. بازی حدادی به ایجاد موقعیت برای سایر بازیکنان کمک زیادی کرد.
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