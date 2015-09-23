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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۰۹ هزار تومان، طرح قدیم ۹۰۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۲۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۸ تومان، هر یورو را ۳۸۳۵ تومان، هر پوند را ۵۲۵۲ تومان، لیر ترکیه ۱۱۵۳ تومان و درهم امارات را ۹۳۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید۹۰۹۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم۹۰۸۰۰۰
نیم سکه۴۶۴۰۰۰
ربع سکه۲۵۴۰۰۰
گرمی۱۷۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۰۶۰
نوع ارز 
دلار۳۴۰۸
یورو ۳۸۳۵
پوند۵۲۵۲
درهم۹۳۴
لیرترکیه۱۱۵۳
کد مطلب 2922968

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