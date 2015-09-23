به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که صبح چهارشنبه در مدرسه توحید رشت برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش برای رشد و تعالی و حل مشکلات خود نیاز به کمک همه افراد دارد تاکید کرد: در هیچ جای دنیا آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در تحقق اهداف موفق باشد.

وی افزود: در برخی کشورهای دنیا حتی والدین نیز برای حل برخی مشکلات مدارس یه صورت داوطلبانه همکاری می کنند که این امر نشان از لزوم کمک رسانی همه جانبه به سیستم آموزش و پرورش کشور است.

نجفی همچنین بر پرداخت سهم ۵ درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری تاکید کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان در ادامه به رشد ۳ برابری ساخت مدارس طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۲۰۷ کلاس درس به بهره برداری رسیده که نسبت به دوره های قبل رشد خوبی داشته است .

نجفی با تاکید بر لزوم ادامه روند نوسازی مدارس در گیلان تصریح کرد: خوشبختانه با وجود کمبود اعتبارات لازم در بحث نوسازی مدارس ولی این مهم در استان گیلان روند رضایت بخشی طی می کند که امیدواریم طی سال های آینده بتوان به رشد حداکثری در زمینه نوسازی مدارس رسید.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به لزوم ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور اظهار کرد: تحول در بخش نیروی انسانی یکی از ارکان مهم تحول نظام آموزشی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نجفی افزود: آموزش و پرورش جزو استوانه های نظام بوده و سرمنشأ تمام تحولات کشور در نهاد آموزش و پرورش است.

در این مراسم دبیرستان دوره دوم توحید با ۱۸ کلاس درس و با اعتباری نزدیک به سه میلیارد تومان به بهره برداری رسید.