ایران رتبه سوم جهان در رشته مهندسی شیمی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تولید علم رشته مهندسی شیمی در سال ۲۰۰۱ جایگاه ۳۱ دنیا را در اختیار داشت که این جایگاه در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۱ و در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳ دنیا ارتقا پیدا کرد.