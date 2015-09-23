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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

ایران رتبه سوم جهان در رشته مهندسی شیمی را کسب کرد

ایران رتبه سوم جهان در رشته مهندسی شیمی را کسب کرد

بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی آی اس آی ایران توانست در تولید علم رشته مهندسی شیمی در سال ۲۰۱۴ جایگاه سوم جهان را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تولید علم رشته مهندسی شیمی در سال ۲۰۰۱ جایگاه ۳۱ دنیا را در اختیار داشت که این جایگاه در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۱ و در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳ دنیا ارتقا پیدا کرد.

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کد مطلب 2922977

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