به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در کنفرانس خبری پیش از دیدار سایپا برابر فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ، گفت: ما خودمان را برای یک بازی مهم آماده می‌کنیم زیرا این مسابقه می‌تواند تاثیر زیادی در وضعیت تیم ما در جدول داشته باشد. ما سعی کردیم تا تمام بازیکنانمان را برای این مسابقه به خدمت داشته باشیم و تنها شاید وحید اسماعیل‌بیگی و رضا نوروزی به این بازی نرسند، اما امیدوارم که مسابقه خوب و روانی از کار دربیاید.

وی در خصوص اینکه تیم فولاد در انتهای جدول قرار دارد، اظهار داشت: من نمی‌توانم در خصوص فولاد اظهارنظر کنم زیرا هیچ اشرافی روی این تیم ندارم، اما می‌توانم بگویم که هیچ دلیلی ندارد که ما حریف را دست کم بگیریم، زیرا همه تیم‌های حاضر در لیگ برتر خوب هستند و هر مسابقه برای ما حساسیت خاصی دارد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص اینکه تعطیلات سه هفته‌ای لیگ در بازی‌ها تاثیر خواهد داشت یا خیر؟ گفت: شاید در مسابقه تاثیر نداشته باشد، اما در اجرای باکیفیت بازی تاثیر دارد. زیرا تا تیم‌ها می‌آیند خود را برای بازی‌ها آماده کنند، با تعطیلی مواجه می‌شوند.

جلالی در خصوص اینکه آیا آنالیزی روی فولاد داشته‌ یا خیر؟ گفت: ما مانند بازی‌های گذشته‌مان فولاد را نیز آنالیز کرده‌ایم.

وی در پایان گفت: این مسابقه قدم مهمی برای ما محسوب می‌شود و ما برای اینکه به مدارج عالی برسیم، باید این قدم را به خوبی برداریم.