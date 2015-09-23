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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

شاخص کل بورس ۱۰۹ واحد مثبت شد

شاخص کل بورس ۱۰۹ واحد مثبت شد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات آخرین روز هفته ۱۰۹ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سهام در ادامه روند مثبت روز گذشته ۱۰۹ واحد دیگر رشد کرد.

بر این اساس شاخص کل بورس در ایستگاه ۶۱ هزار و ۶۸۵ واحد متوقف شد، در عین حال تالار شیشه ای امروز سراسر سبز پوش بود.

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، دادوستد ۵۸۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۹۵ میلیارد تومان در۳۱ هزار نوبت رقم خورد.

تمام شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز امروز همانند روز گذشته مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۴۲ واحد، کل(هموزن) ۳۶ واحد، قیمت(هموزن) ۳۱ واحد، آزاد شناور ۲۶۷ واحد، شاخص بازار اول ۱۱۱ واحد و شاخص بازار دوم ۴۱ واحد با رشد مواجه شدند.

ارزش روز بازار نیز بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 2922996

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