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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

پخش دو قسمت جدید از «کلاه قرمزی» در عید قربان و غدیر

پخش دو قسمت جدید از «کلاه قرمزی» در عید قربان و غدیر

شبکه دو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر با پخش دو قسمت جدید از مجموعه «کلاه قرمزی» مهمان خانه مخاطبان خود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه یکم و پنجشنبه نهم مهرماه مجموعه «کلاه قرمزی» روی آنتن شبکه دو می رود.

کلاه قرمزی و دوستانش در شب عید قربان از ساعت ۲۱:۳۰ با ماجراهای جدیدی به تلویزیون می آیند که باز پخش آن در روز بعد، ساعت ۱۰:۴۵ است. این مجموعه تلویزیونی در شب عید غدیر نیز از ساعت ۲۳ روی آنتن می رود و بازپخش آن روز بعد از ساعت ۲۱:۳۰ خواهد بود.

همچنین شبکه دو در روز عید قربان ساعت ۲۱:۳۰ یکی از قسمت های برگزیده پیشین اين مجموعه را پخش خواهد کرد.

مجموعه نمایشی «کلاه قرمزی ۹۴» کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو است که به تهیه کنندگی حمید مدرسی و کارگردانی ایرج طهماسب روی آنتن می رود.

کد مطلب 2922999
عطیه موذن

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